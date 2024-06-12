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Интрига недели: к кому могут присоединиться покинувшие EKRE политики

Анастасия Тидо
, журналист
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Фото: Urmas Luik

После того, как усилиями Марта и Мартина Хельме из Консервативной народной партии - EKRE - вытолкнули нескольких влиятельных ее членов, а новоизбранный депутат европарламента Яак Мадисон оставил родную партию сам, ее стали покидать и другие ее члены. Пока вся страна наблюдает за исходом, Rus.Postimees спросил у председателей идеологически смежных партий, не хотят ли они подобрать уходящих от Хельме людей.   

Разумеется, формально нет препятствий для того, чтобы Яак Валге, Яак Мадисон или другие бывшие члены EKRE вступили в Социал-демократическую партию или Партию реформ, но скорее всего такого не произойдет: мировоззренческая пропасть между этими партиями слишком широка для прыжка. 

Центристская партия с ее нынешним идеологическим содержанием - тоже крайне маловероятный вариант. Наиболее вероятное место для приземления бывших членов EKRE, которые хотят остаться в политике - «Отечество» или, может быть, Партия правых.

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