Интрига недели: к кому могут присоединиться покинувшие EKRE политики

После того, как усилиями Марта и Мартина Хельме из Консервативной народной партии - EKRE - вытолкнули нескольких влиятельных ее членов, а новоизбранный депутат европарламента Яак Мадисон оставил родную партию сам, ее стали покидать и другие ее члены. Пока вся страна наблюдает за исходом, Rus.Postimees спросил у председателей идеологически смежных партий, не хотят ли они подобрать уходящих от Хельме людей.