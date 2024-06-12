«Водитель BMW, создававший опасность для других участников дорожного движения, гоняет по Ласнамяэ», - прокомментировал читатель.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Елизавета Белоус сказала, что сообщение об этом нарушении поступило в полицию, начато разбирательство.

«До его окончания мы не можем давать дополнительные комментарии», - добавила она, отметив, что законом предусмотрено уважительное отношение участников дорожного движения друг к другу.

Статья 16 Закона о дорожном движении. Обязанности участника дорожного движения

(1) Участники дорожного движения должны быть взаимно вежливыми, учитывать интересы других участников дорожного движения и воздерживаться от любых действий, которые могут создавать помехи в дорожном движении, создавать опасность или причинять вред людям, имуществу или окружающей среде.

(2) Участник дорожного движения обязан руководствоваться сигналами регулировщика, выполнять иные связанные с дорожным движением распоряжения регулировщиков и осуществляющих государственный надзор должностных лиц, а также соблюдать требования средств организации дорожного движения и порядок применения опознавательных знаков, предусмотренный для транспортных средств.

[RT I, 13.03.2014, 4 - в силе с 01.07.2014]

(3) Участник дорожного движения должен следовать указаниям регулировщика даже тогда, когда они противоречат требованиям настоящего Закона или средств организации дорожного движения, за исключением случаев, когда это представляет угрозу для жизни, здоровья и имущества людей либо для окружающей среды.

(4) Участник дорожного движения не должен создавать помехи для похоронной и иной процессии, группы детей, движущейся в сопровождении взрослых, и для сопровождаемой регулировщиком транспортной колонны.

[RT I, 28.02.2015, 1 - в силе с 01.05.2015]