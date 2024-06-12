В Пирита вновь пройдут бесплатные тренировки для детей

«В сотрудничестве с футбольным клубом «Левадия» этим летом мы предлагаем детям возможность не только познакомиться с футболом, но и развить имеющиеся навыки. Приглашаются как мальчики, так и девочки, - сказала Дорис Раудсепп, старейшина района Пирита. - Летние тренировки предназначены для местной детворы, но приветствуются и дети, которые приезжают в наш район».