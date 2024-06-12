С понедельника, 17 июня, в Пирита на спортивной площадке Падрику вновь пройдут бесплатные тренировки по футболу для детей в возрасте от шести до десяти лет. Тренировки, которые будут проходить по понедельникам в 17:00 по адресу Вызу теэ, 26, подойдут как новичкам, так и опытным любителям футбола.
В Пирита вновь пройдут бесплатные тренировки для детей
«В сотрудничестве с футбольным клубом «Левадия» этим летом мы предлагаем детям возможность не только познакомиться с футболом, но и развить имеющиеся навыки. Приглашаются как мальчики, так и девочки, - сказала Дорис Раудсепп, старейшина района Пирита. - Летние тренировки предназначены для местной детворы, но приветствуются и дети, которые приезжают в наш район».
Тренировки, которые пройдут пять раз в течение лета, бесплатны и будут вестись профессиональными и опытными тренерами.