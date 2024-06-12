Воры наведались в пять частных домов: все эти преступления объединяет общая черта

Когда можно оставлять окна открытыми

Оставлять окна приоткрытыми, уходя из дома (или на ночь), – плохая идея, но если это все же необходимо, есть способ снизить риски.

Так, в систему домашней охраны входят магнитные датчики, которые можно прикрепить даже к оконной раме. «При желании окна можно оставить в положении на проветривание, и если вор начнет открывать окно, сработает охранная система, – уточнил Пярьяла. – Такие датчики хорошо подходят и для больших балконных окон».

Как еще можно предотвратить кражи?

• Не оставляйте вещи во дворе. Многие не осознают ценности своих вещей: например, для хозяев прислоненная к стене дома лестница может быть просто лестницей, а для вора это возможность забраться на второй этаж через окно.

• Запирайте дверь. Дверь всегда должна быть заперта, даже когда вы находитесь на заднем дворе дома.

• Не храните ценные вещи у окон. Если в ваш дом можно заглянуть с улицы, убедитесь, что перед окном нет компьютера, телевизора или других ценных вещей, которые могут заинтересовать вора.