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ИНТЕРВЬЮ Хенн Пыллуаас: Хельме фактически разрушили фракцию EKRE в Рийгикогу

rus.postimees.ee
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Хенн Пыллуаас.
Хенн Пыллуаас. Фото: Konstantin Sednev

Правление Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) исключило из партии Хенна Пыллуааса, Яака Валге и Сильвера Куузика в соответствии с пунктом устава партии, касающимся причинения серьезного ущерба репутации партии.

Исключенный из EKRE Хенн Пыллуаас, считает, что в последнее время Мартин Хельме стал особенно параноидальным, видя врагов повсюду. Настоящим вредом для партии Пыллуаас называет распад фракции EKRE в Рийгикогу.

- Как вы и Яак Валге стали разрушителями партии?

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