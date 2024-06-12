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Виллу Рейльян: EKRE придется это расхлебывать

Ану Вийта-Неухаус
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Виллу Рейльян.
Виллу Рейльян. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

«Для EKRE это не означает ничего хорошего», - прокомментировал происходящие события бывший председатель Народного союза Эстонии Виллу Рейльян.

Народный союз стал основой для Консервативной народной партии Эстонии (EKRE): после дела о коррупции Рейльяна Народный союз, первоначально отвергший предложение о присоединении к Центристской партии и соцдемам, после поражения на выборах в Рийгикогу в 2011 году присоединился к Эстонскому национальному движению, возглавляемому Хельме. 24 марта 2012 года была создана Консервативная народная партия Эстонии путем объединения Народного союза Эстонии и Эстонского национального движения.

«Трудно представить, что происходит с EKRE, и я не хочу вмешиваться в их дела ни при каких обстоятельствах», - заявил бывший политик и нынешний предприниматель Виллу Рейльян.

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