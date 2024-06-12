Виллу Рейльян: EKRE придется это расхлебывать

Народный союз стал основой для Консервативной народной партии Эстонии (EKRE): после дела о коррупции Рейльяна Народный союз, первоначально отвергший предложение о присоединении к Центристской партии и соцдемам, после поражения на выборах в Рийгикогу в 2011 году присоединился к Эстонскому национальному движению, возглавляемому Хельме. 24 марта 2012 года была создана Консервативная народная партия Эстонии путем объединения Народного союза Эстонии и Эстонского национального движения.