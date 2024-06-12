Эксперты ООН, проводившие собственное расследование военной операции в секторе Газа, пришли к выводу, что действия израильского командования носят признаки целого ряда преступлений против человечности, включая массовое истребление людей, передает Русская Служба Би-би-си.
Доклад ООН обвиняет израильские власти в преступлениях против человечности в Газе
Собранные улики и показания очевидцев позволяют говорить также о массе «обычных» убийств израильскими военными мирных палестинцев.
Как утверждается в докладе, подготовленном по итогам следственных действий, в ходе работы были вскрыты многочисленные случаи гендерной дискриминации (преследование палестинских мальчиков и мужчин исключительно на основании их половой принадлежности), а также факты насильственного перемещения людей и целых палестинских семей, применения пыток, случаев жестокого и бесчеловечного обращения.
Израиль категорически отверг сделанные выводы, обвинив экспертов ООН в «систематической антиизраильской дискриминации».
На следующей неделе подготовленный документ должны обсудить члены Совета ООН по правам человека.
Это первое глубокое независимое международное расследование событий вооруженного конфликта, начавшегося с массового кровавого нападения боевиков ХАМАС на жителей южных районов Израиля 7 октября 2023 года, в ходе которого около 1200 человек были убиты, еще тысячи - ранены и искалечены.
Отступая, нападавшие захватили с собой более 250 заложников, освобождение которых Израиль называл в числе основных целей начатой им в ответ военной кампании.
Израильская армия вот уже больше восьми месяцев не прекращает наносить удары по объектам в Газе, пытаясь полностью уничтожить как военную инфраструктуру группировки ХАМАС, контролирующей сектор, так и само движение.
Эксперты ООН утверждают, что обнаружили многочисленные свидетельства «систематических и широкомасштабных нападений [израильтян] на мирных жителей сектора Газа».
Израиль в свою очередь заявляет, что военные прилагают беспрецедентные усилия, чтобы минимизировать урон среди мирных жителей, но полностью избежать жертв невозможно, особенно с учетом тактики боевиков, располагающих свои военные объекты в глубине жилой застройки и использующих гражданское население в качестве «живого щита».
Порядка 115 взятых в октябре заложников остаются в руках исламистов на территории сектора по сей день. По данным израильской армии, более 40 из них в заключении погибли.
Комиссия в составе трех человек была сформирована Советом ООН по правам человека еще в мае 2021 года, для расследования предполагаемых военных преступлений - как в Израиле, так и на палестинских территориях.
Однако с 7 октября прошлого года эксперты сосредоточились исключительно на войне Израиля против ХАМАС в секторе Газа.
«Необходимо, чтобы все, кто совершил преступления, были привлечены к ответственности. А Израиль должен немедленно прекратить свои военные операции и нападения в Газе», - заявила председатель комиссии, в прошлом верховный комиссар ООН по правам человека и судья Международного уголовного суда Нави Пиллэй.