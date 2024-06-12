Доклад ООН обвиняет израильские власти в преступлениях против человечности в Газе

Собранные улики и показания очевидцев позволяют говорить также о массе «обычных» убийств израильскими военными мирных палестинцев.

Как утверждается в докладе, подготовленном по итогам следственных действий, в ходе работы были вскрыты многочисленные случаи гендерной дискриминации (преследование палестинских мальчиков и мужчин исключительно на основании их половой принадлежности), а также факты насильственного перемещения людей и целых палестинских семей, применения пыток, случаев жестокого и бесчеловечного обращения.

Израиль категорически отверг сделанные выводы, обвинив экспертов ООН в «систематической антиизраильской дискриминации».

На следующей неделе подготовленный документ должны обсудить члены Совета ООН по правам человека.

Это первое глубокое независимое международное расследование событий вооруженного конфликта, начавшегося с массового кровавого нападения боевиков ХАМАС на жителей южных районов Израиля 7 октября 2023 года, в ходе которого около 1200 человек были убиты, еще тысячи - ранены и искалечены.

Отступая, нападавшие захватили с собой более 250 заложников, освобождение которых Израиль называл в числе основных целей начатой им в ответ военной кампании.

Израильская армия вот уже больше восьми месяцев не прекращает наносить удары по объектам в Газе, пытаясь полностью уничтожить как военную инфраструктуру группировки ХАМАС, контролирующей сектор, так и само движение.

Эксперты ООН утверждают, что обнаружили многочисленные свидетельства «систематических и широкомасштабных нападений [израильтян] на мирных жителей сектора Газа».