Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм уходит в отставку

Перевод: Валерия Ермакова

«Последние три года были напряженным временем. Прежде всего, я благодарен своей команде в Министерстве, Силам обороны, Кайтселийту, Государственному центру оборонных инвестиций, Департаменту оборонных ресурсов, Департаменту внешней разведки и Эстонскому военному музею. Государственную оборону разрабатывает сильнейшая команда всех времен. Я также имел редкую честь работать с премьер-министром Каей Каллас, которая является лидером международного масштаба как в НАТО, так и в европейской оборонной политике. Я также хотел бы поблагодарить Калле Лаанета и Ханно Певкура, которые как министры обороны дали мне возможность внести свой вклад в развитие государственной обороны в качестве канцлера», - сказал Кусти Сальм.

«Правительство Каи Каллас сделало государственную оборону своим явным приоритетом, и в результате расходы на оборону возросли. Сегодня Россия движется быстрее, чем Эстония, в развитии своей военной машины. На мой взгляд, нам нужны политические решения, которые окажут долгосрочное влияние на безопасность в ближайшем будущем, прежде всего инвестиции на 1,6 миллиарда евро для устранения критической нехватки боеприпасов», - пояснил Сальм.

По словам Сальма, он еще не решил, что будет делать после ухода с поста, но продолжит поддерживать государственную оборону.

Кусти Салм работал на различных должностях в сфере обороны с 2007 года. Он вступил в должность канцлера Минобороны в мае 2021 года. Ранее Салм также работал руководителем отдела оборонных инвестиций Министерства обороны, где отвечал за формирование политики оборонных закупок, оборонной промышленности и научно-исследовательской деятельности в области обороны. В 2017 году во время председательства Эстонии в Европейском союзе он руководил переговорами о создании Европейского оборонного фонда с бюджетом около 10 млрд евро.

В 2009 году он работал в Европейском оборонном агентстве, а в 2011-2015 годах - в постоянном представительстве Эстонии при НАТО в качестве советника по сотрудничеству в области вооружений.

Сальм окончил Тартуский университет по специальности государственные науки, повышал квалификацию в сфере управления бизнесом в Нидерландах, а также на курсах по сотрудничеству в области вооружений во Франции.

Сальм прошел срочную службу в Тапа в артиллерийском батальоне, получив специальность минометчик. Награжден Орденом Белой звезды IV класса и крестом за заслуги Министерства обороны III степени.