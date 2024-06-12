Рийгикогу принял Закон об автоналоге

«За» проголосовали 57 депутатов, а «против» 28.

Согласно планам, налог на автомобили коснется жителей Эстонии уже в следующем году. С помощью автоналога Министерство финансов хочет собирать с населения около 230 миллионов евро в год.

Законодатели обосновывают налог на автомобили следующим образом: «Законопроект устанавливает налог на автотранспортные средства с 2025 года с целью побудить людей использовать менее загрязняющие окружающую среду машины. Автоналог будет состоять из двух частей. Во-первых, это та часть, которую владелец транспортного средства ежегодно платит за автомобиль, зарегистрированный в дорожном реестре. Ставка автоналога для легковых автомобилей будет состоять из базовой части, части удельных выбросов CO2 и порожней массы.

Во-вторых, будет установлен сбор за регистрацию автотранспортного средства, который уплачивается до регистрации легковых автомобилей и микроавтобусов в дорожном регистре. Регистрационный сбор призван повлиять на будущие решения о покупке автомобиля. В формуле регистрационного сбора доля CO2 выше, чтобы стимулировать покупку менее загрязняющих окружающую среду транспортных средств.

Возраст транспортного средства также влияет на размер регистрационного сбора. Снижение возраста линейно уменьшается каждый год до тех пор, пока не пройдет 15 лет с момента первичной регистрации автомобиля, после чего возрастной коэффициент будет равен 0,20.

Регистрационный сбор будет взиматься Департаментом транспорта и уплачиваться до регистрации транспортного средства и он будет обязательным условием для внесения записи в регистр».