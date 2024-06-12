Рийгикогу вдвое увеличил штрафы

За принятие Закона об увеличении штрафов проголосовало 58 членов Рийгикогу, против - 24.

Согласно закону, расчет размера штрафа станет более гибким, так как за административное правонарушение можно будет назначить штраф в размере одной штрафной единицы вместо нынешних трех.

В законодательстве есть исключение для несовершеннолетних, которым штраф будет назначаться в размере половины основного штрафа. Это означает, что если законом предусмотрен максимальный штраф в 300 штрафных единиц, то для несовершеннолетних за то же нарушение можно будет назначить штраф в размере до 150 единиц.

В Законе о дорожном движении устанавливается, что при превышении допустимой скорости расчет штрафа будет основываться на семи евро вместо прежних пяти. В связи с этим максимальный штраф по письменному предупреждению увеличится с 300 до 420 евро. Максимальный штраф в ускоренном производстве вырастет до 160 евро, при этом законопроект предусматривает возможность уплаты штрафа в рассрочку.