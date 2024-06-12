В среду после трех часов дня произошло ДТП на перекрестке улиц Лийва и Месика в Эльва, где потерявший сознание водитель врезался в электрический столб. В результате 43 домохозяйства остались без электричества, также могут возникнуть проблемы с водонапором.
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ФОТО ⟩ Водитель сбил электрический столб и оставил без электричества около полсотни домов
По словам 63-летнего мужчины, управлявшим автомобилем Ford Galaxy, он внезапно потерял сознание. Нога мужчины, вероятно, нажала на педаль газа, и машина в плавном правом повороте поехала прямо, сбила бетонный электрический столб и остановилась в кустах.