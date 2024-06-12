Маргус Цахкна: необходимо рассмотреть введение чрезвычайного налога на оборону

На инфочасе Цахкна сказал, что Эстония столкнулась с крайне серьезной угрозой безопасности со стороны восточного соседа, и мы уже смогли существенно увеличить свои расходы на оборону. «В этом году наши расходы на оборону составляют 3,2% ВВП. Этот уровень должен сохраниться, несмотря не все сложные решения, которые нам необходимо принять в отношении государственного бюджета, так как мы должны инвестировать в свою оборону и безопасность», - сказал Цахкна.

Отвечая на вопрос члена Рийгикогу Тыниса Лукаса о том, какие возможности покрытия дополнительных расходов на оборону правительство рассматривало, Цахкна назвал важным стимулирование экономики посредством инвестиций, инноваций, технологических решений и повышения экспортного потенциала промышленности. «Все это требует времени. Каким бы ни было правительство, все это занимает время, но оборона не ждет», - сказал министр иностранных дел.

По словам Цахкна, в целом у Эстонии есть три варианта. В качестве первого он привел идею, что для дополнительных инвестиций в оборону Эстонское государство должно или могло бы эмитировать облигации. «Мы должны рассмотреть этот вопрос очень серьезно. Согласно рекомендациям командующего Силами обороны генерала Херема, в течение следующих лет нам потребуются дополнительные расходы в объеме более одного миллиарда. В первую очередь это касается пополнения запасов боеприпасов», - сказал Цахкна.

Во-вторых, он назвал возможность эмиссии оборонных облигаций на уровне Европейского союза. «На сегодняшний день вопрос безопасности касается всей Европы, всего НАТО. Если бы мы смогли эмитировать оборонные облигации в объеме 100 миллиардов евро на уровне Европейского союза, от этого в значительной степени выиграла бы и вся Европа, и Эстония», - отметил министр.

В качестве третьего варианта Цахкна привел вопрос о налогах. В то же время он заверил, что повышение, например, налога с оборота для покрытия оборонных инвестиций не обсуждалось. «Однако на уровне правительственной коалиции и в публичной сфере мы говорили о том, что, возможно, потребуется рассмотреть введение чрезвычайного оборонного налога. Из каких элементов он будет состоять - это и станет предметом публичного обсуждения», - сказал Маргус Цахкна.