Центристская партия обратится к президенту с просьбой не провозглашать Закон об автоналоге

По оценке центристов, законопроект противоречит Конституции, так как не предусматривает никаких исключений для людей с инвалидностью, многодетных семей и малообеспеченных. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Введение автоналога больнее всего ударит по многодетным семьям, сельским жителям и тем, чья повседневная жизнь зависит от автомобиля», - пояснил Михаил Кылварт, добавив, что правительство вводит автоналог, когда налоговая нагрузка людей и так высокая, а их положение ухудшается.

Цены в Эстонии выросли больше, чем в других странах, а планируемый автоналог будет одним из самых высоких в Европе.

«Государство отменило бесплатный общественный транспорт в уездах, и вдобавок к этому вводит автоналог, что еще больше осложнит положение семей. Введение автоналога вынудит людей, живущих в сельской местности, переселяться в города», - сказал Михаил Кылварт.

Идея Конституции состоит в том, что государство как при законотворчестве, так и при применении законов обязано обращать внимание на многодетные семьи и людей с ограниченными возможностями.

«Принятый голосами коалиции законопроект об автоналоге не предусматривает никаких исключений или льгот для наиболее уязвимых групп общества», - сказал Михаил Кылварт.

Михаил Кылварт напомнил, что и канцлер права Юлле Мадизе обращала внимание на проблемность законопроекта в связи с тем, что он не предполагает освобождения от уплаты автоналога или льгот для людей с особыми потребностями и многодетных семей.

«Канцлер права отметила, что вопрос автоналога должен рассмотреть Госсуд в случае, если его ставка останется столь высокой, что, к примеру, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями или сельские жители будут вынуждены отказываться от автомобилей», - отметил он.

По словам Кылварта, противоречила Конституции и сама процедура рассмотрения законопроекта в парламенте. «Все поправки были увязаны в один пакет, поэтому у депутатов не было возможности голосовать по каждой из них», - сказал Михаил Кылварт.

Он добавил, что не удалось проголосовать по поправкам, которые предусматривали освобождение от автоналога для многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и сельских жителей.

По мнению Центристской партии, как содержание законопроекта, так и процедура его рассмотрения в парламенте противоречат конституции, поэтому центристы намерены оспорить его принятие в Госсуде. Также Центристская партия обратится к президенту с просьбой не провозглашать Закон об автоналоге.