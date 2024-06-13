В партии EKRE бушует кризис. Исключение внутренней оппозиции вызвало цепную реакцию: за считанные часы партийные ряды покинуло множество весомых фигур, включая евродепутата Яака Мадисона, собравшего на недавних евровыборах 32 845 голосов, или больше половины от общего урожая EKRE (54 580 голосов). Как команда Хельме намерена расхлебывать кризис в партии?
Март Каллас о кризисе в EKRE: после грозы воздух становится чище, Мадисон будет плясать под дудку фон дер Ляйен
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель совета уполномоченных партии EKRE, глава фракции консерваторов в Таллиннском горсобрании Март Каллас.
Выдержки из беседы:
– Ожидалось ли столь быстрое развитие кризиса? Почему это случилось сразу после евровыборов и в преддверии съезда партии?
– Жаль, что так всё получилось. Если сравнивать с «Отечеством», которое долго пыталось сдерживать свою внутреннюю оппозицию, основавшую в итоге новую партию, то мы действовали намного конкретнее и решительнее. Впрочем, как и всегда.
И хотя произошло всё в преддверии конгресса, это не означает, что Мартин Хельме испугался конкуренции. Это просто разные весовые категории. Считаю, что если кому-то лицо Мартина Хельме разонравилось, то нужно прийти и показать свое лицо, проявив себя в деле. Нельзя сразу изменить курс партии, который шлифовался годами.
Союзники Сильвера Куузика (кандидата в председатели партии, исключенного из партии – прим.ред.) требовали, чтобы позиции EKRE были смягчены, и партия стала паркетной (рукопожатной – прим. ред.). Мол, тогда бы нас взяли в какую-нибудь коалицию. Но есть же наглядные примеры! Например, «Ээсти 200», которая послушно выполняет указания реформистов. В таком случае EKRE перестала бы быть консервативной народной партией и была бы никем.
Вся критика, исходившая от сторонников Куузика, была надуманной. Это касается и скандальных обвинений Мартина Хельме в том, что он единолично тратит партийные деньги. На самом деле, все решения принимает правление партии. И Куузик, и Пыллуаас, и Валге (исключены из партии – прим.ред.) акцептировали эти решения, им предоставлялись ежеквартальные обзоры о состоянии финансов партии. Под всеми документами стоят их подписи.
– Тогда что стояло за всем этим кризисом? В чем была цель?
– Трудно объяснить. Звучали обвинения в авторитарном стиле управления партией, где все решения принимает одна семья. Я не согласен с этими обвинениями!
Считаю, что лидер партии должен быть в одном лице и директором большого предприятия, и социологом, и экономистом, и всем сразу. А если собирать большое вече (народное собрание – прим.ред.), где каждый будет кричать кто громче, толку от этого не будет. Любое решение должен принимать лидер. И высказываться нужно сразу, а не после принятия решений за спиной у председателя.
Что касается претензий к семье Хельме, то в истории есть немало политических династий. Далеко за примерами ходить не надо. Достаточно назвать имя Эдгара Сависаара – его экс-жена сейчас является реформисткой, сын делает карьеру в рядах центристов. Другой пример – Сийм и Кая Каллас, отец и дочь. В Америке можно вспомнить династию Кеннеди, старшего и младшего Буша.
Даже моя семья – с политическими традициями. Первый министр финансов после восстановления независимости Эстонии – мой близкий родственник (Рейн Миллер – прим.ред.). Кроме того, я прихожусь дядей нынешнему министру образования (Кристине Каллас – прим.ред.).
Есть династии, которые интересуются политикой, и семья Хельме – не исключение. Что касается Моники Хельме, то недаром же говорят, что жена – это шея, а муж – голова. Эта связка хорошо работает. Не согласен с обвинениями в диктатуре. Ко мне прислушиваются, если есть дельные предложения, и иногда ругают, если что-то пошло не так.
– За пару суток ряды EKRE покинуло порядка 200 человек. Продолжился ли исход из партии?
– Думаю, что первая волна ушла под воздействием эмоций. Тот же Яак Мадиссон сообщил о своем решении в два часа ночи в соцсетях. Это наверняка было поспешное решение, учитывая, какую успешную карьеру он сделал в партии. В Европарламенте Мадиссон хочет перейти во фракцию Европейской народной партии (EPP, в которую входит и «Отечество» – прим.ред.), где фон дер Ляйен будет ему предписывать, что можно говорить, а что нельзя.
– Можно ли остановить дальнейшую утечку членов из партии? Как руководство намерено расхлебывать кризис?
– Это не нужно расхлебывать. Если кто-то хочет уйти, туда им и дорога. После грозы воздух становится чище. Останется сплоченная дружная команда, с которой можно будет двигаться дальше. Полагаю, что спад будет непродолжительным.
– Сколько членов вы готовы потерять?
– Думаю, что даже если 1000 человек уйдет из партии, мы это переживем.
Подробнее в повторе!
- Ожидалось ли столь быстрое развитие кризиса?
- Продолжился ли исход политиков из партии?
- Как остановить массовое бегство?
- Чем компенсировать потерю медийных личностей?
- Где и в чем были допущены ошибки?
- Что изменит грядущий съезд партии?
- Нуждается ли имидж партии семьи Хельме в кардинальных изменениях?