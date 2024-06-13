Март Каллас о кризисе в EKRE: после грозы воздух становится чище, Мадисон будет плясать под дудку фон дер Ляйен

– Тогда что стояло за всем этим кризисом? В чем была цель?

– Трудно объяснить. Звучали обвинения в авторитарном стиле управления партией, где все решения принимает одна семья. Я не согласен с этими обвинениями!

Считаю, что лидер партии должен быть в одном лице и директором большого предприятия, и социологом, и экономистом, и всем сразу. А если собирать большое вече (народное собрание – прим.ред.), где каждый будет кричать кто громче, толку от этого не будет. Любое решение должен принимать лидер. И высказываться нужно сразу, а не после принятия решений за спиной у председателя.

Что касается претензий к семье Хельме, то в истории есть немало политических династий. Далеко за примерами ходить не надо. Достаточно назвать имя Эдгара Сависаара – его экс-жена сейчас является реформисткой, сын делает карьеру в рядах центристов. Другой пример – Сийм и Кая Каллас, отец и дочь. В Америке можно вспомнить династию Кеннеди, старшего и младшего Буша.

Даже моя семья – с политическими традициями. Первый министр финансов после восстановления независимости Эстонии – мой близкий родственник (Рейн Миллер – прим.ред.). Кроме того, я прихожусь дядей нынешнему министру образования (Кристине Каллас – прим.ред.).