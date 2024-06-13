Студия Postimees: кризис в EKRE – шаг вперед или назад?

В партии EKRE бушует кризис. Исключение внутренней оппозиции вызвало цепную реакцию: за считанные часы партийные ряды покинуло множество весомых фигур, включая евродепутата Яака Мадиссона, собравшего на недавних евровыборах 32 845 голосов, или больше половины от общего урожая EKRE (54 580 голосов). Как команда Хельме намерена расхлебывать кризис в партии?