В партии EKRE бушует кризис. Исключение внутренней оппозиции вызвало цепную реакцию: за считанные часы партийные ряды покинуло множество весомых фигур, включая евродепутата Яака Мадиссона, собравшего на недавних евровыборах 32 845 голосов, или больше половины от общего урожая EKRE (54 580 голосов). Как команда Хельме намерена расхлебывать кризис в партии?
Студия Postimees: кризис в EKRE – шаг вперед или назад?
На вопросы rus.Postimees ответит в студии председатель фракции EKRE в Таллиннском горсобрании Март Каллас. Следите за прямым эфиром в 11:00!
- Ожидалось ли столь быстрое развитие кризиса?
- Продолжился ли исход политиков из партии?
- Как остановить массовое бегство?
- Чем компенсировать потерю медийных личностей?
- Где и в чем были допущены ошибки?
- Что изменит грядущий съезд партии?
- Нуждается ли имидж партии семьи Хельме в кардинальных изменениях?