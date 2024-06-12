Рийгикогу в среду принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о дорожном движении и Закон о полиции и пограничной охране, которым, среди прочего, определил требования к трезвости водителей электросамокатов и велосипедов.
В отношении водителей электросамокатов и велосипедов были введены требования о трезвости
Об сообщила пресс-служба парламента, отметив, что новый закон модернизирует правила, действующие в отношении водителей легких персональных транспортных средств, велосипедов и моторных транспортных средств. Среди прочего будет введен запрет на остановку автомобилей на тротуарах.
Для того чтобы сделать улицы более безопасными как для пешеходов, так и для водителей легких персональных транспортных средств, Рийгикогу установил новые правила в отношении парковки электросамокатов.
Также был установлен максимально допустимый уровень содержания в крови алкоголя для водителей легких персональных транспортных средств и велосипедов. При этом водители автомобилей в дальнейшем должны будут соблюдать безопасное боковое расстояние от водителей менее крупных транспортных средств и не смогут больше останавливаться на тротуарах.
Согласно новому закону, в дальнейшем парковать электросамокаты нужно будет параллельно краю тротуара, по возможности на расстоянии не более 20 сантиметров от края. В случае, если это возможно, ширина оставшегося доступного для движения пространства на тротуаре должна быть не менее полутора метров.
Местное самоуправление может ограничить скорость движения самокатов в местах, где это необходимо, например, рядом с детскими садами или на улицах с активным движением.
Также для водителя легкого персонального транспортного средства, велосипеда и мини-мопеда будет установлен максимально допустимый уровень алкоголя: 0,5 мг алкоголя в крови или 0,25 мг в одном литре выдыхаемого воздуха.
До сих пор полиция при осуществлении контроля должна была давать субъективную оценку тому, находится ли человек в состоянии алкогольного опьянения или нет.
Для повышения безопасности водитель моторного транспортного средства должен будет при опережении велосипедиста, водителя электросамоката или мини-мопеда соблюдать боковое расстояние в 1,5 метра.
Требования в отношении водителей легких персональных транспортных средств вступят в силу в общем порядке, то есть на десятый день после публикации закона в Riigi Teataja.
Поправки вносятся и в правила остановки моторных транспортных средств на тротуарах. В дальнейшем это будет разрешено исключительно при наличии соответствующего разрешающего знака. Места для остановки и парковки с целью отгрузки товаров в дальнейшем смогут организовывать местное самоуправление, владелец земли или, например, квартирное товарищество.
Для того чтобы повлиять на нарушителей требований о парковке, будут повышены максимальные ставки штрафов, связанных с нарушением правил остановки и парковки. Запрет на остановку моторного транспортного средства на тротуаре с целью загрузки товара или принятия пассажиров вступит в силу 1 июля 2025 года.
Помимо прочего, лицам, имеющим право на вождение моторного транспортного средства В-категории, в дальнейшем будет проще ходатайствовать о праве на вождение моторного транспортного средства подкатегорий А1 и В1 и трехколесного моторного транспортного средства с симметричным расположением колес А-категории. Это положение вступит в силу 1 апреля 2025 года. Также будут расширены возможности признания выданных третьими государствами водительских прав.
Результат голосования за инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о дорожном движении и в Закон о полиции и пограничной охране: «за» - 55, «против» - 14.