В отношении водителей электросамокатов и велосипедов были введены требования о трезвости

Об сообщила пресс-служба парламента, отметив, что новый закон модернизирует правила, действующие в отношении водителей легких персональных транспортных средств, велосипедов и моторных транспортных средств. Среди прочего будет введен запрет на остановку автомобилей на тротуарах.

Для того чтобы сделать улицы более безопасными как для пешеходов, так и для водителей легких персональных транспортных средств, Рийгикогу установил новые правила в отношении парковки электросамокатов.

Также был установлен максимально допустимый уровень содержания в крови алкоголя для водителей легких персональных транспортных средств и велосипедов. При этом водители автомобилей в дальнейшем должны будут соблюдать безопасное боковое расстояние от водителей менее крупных транспортных средств и не смогут больше останавливаться на тротуарах.

Согласно новому закону, в дальнейшем парковать электросамокаты нужно будет параллельно краю тротуара, по возможности на расстоянии не более 20 сантиметров от края. В случае, если это возможно, ширина оставшегося доступного для движения пространства на тротуаре должна быть не менее полутора метров.

Местное самоуправление может ограничить скорость движения самокатов в местах, где это необходимо, например, рядом с детскими садами или на улицах с активным движением.

Также для водителя легкого персонального транспортного средства, велосипеда и мини-мопеда будет установлен максимально допустимый уровень алкоголя: 0,5 мг алкоголя в крови или 0,25 мг в одном литре выдыхаемого воздуха.