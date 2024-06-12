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ФОТО Фракция Тартуского округа EKRE собралось на внеочередное заседание

Эйли Арула
, журналист
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В среду вечером в 17:30 фракция Тартуского округа Эстонской консервативной народной партии (EKRE) собралось на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию после исключения из партии Сильвера Куузика, а также поддержавших его Яака Валге и Хенна Пыллуааса.

Внеочередное заседание созвала вице-председатель тартуского округа EKRE Мерле Кивест. На заседании будет также рассматриваться возможность коллективного выхода из партии.

Кивест сказала, что ей непонятна аргументация, связанная с исключением членов партии. «Каковы причины исключения Хенна и Яака... Надеюсь, сегодня мы услышим этому объяснения», - сказала Кивест перед заседанием руководства Тартуского округа.

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