ФОТО Фракция Тартуского округа EKRE собралось на внеочередное заседание

В среду вечером в 17:30 фракция Тартуского округа Эстонской консервативной народной партии (EKRE) собралось на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию после исключения из партии Сильвера Куузика, а также поддержавших его Яака Валге и Хенна Пыллуааса.