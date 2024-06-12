Telia: разговорные карты Diil и Simpel осенью станут разговорной картой Super

К настоящему моменту производство разговорных карт Simpel и Diil уже прекращено, в связи с чем их больше нельзя заказать через различные каналы продаж. В тех торговых точках, где еще есть карты Diil и Simpel, карты будут продаваться до окончания запасов либо до осени, когда Simpel и Diil объединятся с разговорной картой Super, передала BNS пресс-служба предприятия.

По словам руководителя по клиентской ценности Telia Мийны Лиллемаа, одна из целей объединения различных разговорных карт - сделать предложение разговорных карт Telia более прозрачным для потребителей, чтобы им было удобнее и проще делать свой выбор.

«Другим очень важным преимуществом является то, что в будущем мы сможем направить все наши ресурсы разработки на одну разговорную карту вместо нынешних трех и тем самым предложить нашим клиентам еще большую ценность. Например, сразу после слияния с Super пользователи телефонных карт Diil и Simpel смогут начать использовать скорости, предлагаемые сетью 5G Telia», - сказала Лиллемаа.

Super - это разговорная карта с самым большим количеством пользователей в Эстонии, которой пользуются около 147 000 клиентов. У разговорной карты Diil чуть более 7000 активных пользователей, а у Simpel - более 13 000.

Клиенты разговорных карт Simpel и Diil будут переведены на услугу разговорных карт Super в четвертом квартале этого года. Все клиенты, которых коснется изменение, получат персональное SMS-уведомление, которое будет отправлено им не позднее, чем за 30 дней до перехода на услугу Super.

Переход клиентов разговорных карт Diil и Simpel на услугу телефонных карт Super пройдет плавно и автоматически, при этом у клиентов сохраняются все объемы услуг на мобильных номерах клиентов (вкл. разговорное время, объем мобильных данных, остатки предоплаты).