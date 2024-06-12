В России прекращаются биржевые торги долларом и евро из-за санкций США

Русская Служба Би-би-си пишет, что Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Также под санкции попали Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, которые выступают посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня «на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро».

Аналогичные ограничения будут действовать и на фондовом и денежном рынках, где приостанавливаются расчеты по производным инструментам с расчетами в долларах США и евро.

Что будет с курсом валют

На основе биржевых торгов долларов и евро Центробанк устанавливал официальные курсы валют к рублю. Теперь регулятору придется прибегать для этого к другим процедурам, которые были описаны им в специальном указании еще осенью 2022 года - на фоне риска введения подобных санкций, пишет РБК.

Как следует из официального релиза регулятора, ЦБ после прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже для определения курсов валют намерен использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.