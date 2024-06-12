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В Тарту автобус повредил навес и дорожный знак

Келли Олеск
, журналист
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В среду около пяти часов вечера водитель городского автобуса №13 в Тарту по ошибке свернул с улицы Кроонуайя на улицу Лепику, где большое транспортное средство застряло почти на час. Поскольку улица Лепику переходит в еще более узкую улицу Кырвитса, водитель, чтобы выбраться из труднодоступного места, погнул дорожный знак и повредил навес.

В конце рабочего дня автобус был полон людей. Житель Супилинна, проживающий на улице Лепику, рассказал, что после некоторого времени маневрирования водитель выпустил пассажиров из автобуса, и те пошли дальше пешком.

«Я точно не знаю, сколько он там маневрировал, наверное, около часа, - предположил пассажир. - Жителям улицы Лепику было весело и смешно».

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