В Тарту автобус повредил навес и дорожный знак

В среду около пяти часов вечера водитель городского автобуса №13 в Тарту по ошибке свернул с улицы Кроонуайя на улицу Лепику, где большое транспортное средство застряло почти на час. Поскольку улица Лепику переходит в еще более узкую улицу Кырвитса, водитель, чтобы выбраться из труднодоступного места, погнул дорожный знак и повредил навес.