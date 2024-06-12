В среду Рийгикогу поддержал подготовку к внедрению ядерной энергетики в Эстонии и создание для этого подходящей правовой базы.
Рийгикогу поддержал подготовку к внедрению ядерной энергетики в Эстонии
Законопроект, инициированный 55 членами Рийгикогу, поддержал 41 депутат, 25 депутатов высказались против и двое проголосовали против.
Как передала BNS пресс-служба парламента, Рийгикогу принял принципиальное решение о том, стоит ли в будущем рассматривать возможность производства ядерной энергии в Эстонии. Решение основано в первую очередь на анализе, проведенном Рабочей группой по ядерной энергетике, которая пришла к выводу, что внедрение ядерной энергии в Эстонии возможно.
Согласно решению, план развития энергетического сектора до 2035 года должен учитывать влияние ядерной энергии, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения при переходе к климатически нейтральному производству энергии.