Рийгикогу поддержал подготовку к внедрению ядерной энергетики в Эстонии

Как передала BNS пресс-служба парламента, Рийгикогу принял принципиальное решение о том, стоит ли в будущем рассматривать возможность производства ядерной энергии в Эстонии. Решение основано в первую очередь на анализе, проведенном Рабочей группой по ядерной энергетике, которая пришла к выводу, что внедрение ядерной энергии в Эстонии возможно.