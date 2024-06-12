В воскресенье конгресс EKRE выберет новое руководство партии

Конгресс изберет председателя партии и трех вице-председателей, одиннадцать членов правления, пятнадцать членов совета и суд чести.

На должность председателя партии претендует Мартин Хельме. На должности вице-председателя баллотируются Март Хельме, Сийм Похлак и Эвелин Пуламетс.

В правление баллотируются Арво Аллер, Элвис Брауэр, Рейн Эплер, Хелле-Мооника Хельме, Рудольф Йесер, Рональд Юдин, Март Ярвик, Март Каллас, Керт Кинго, Рене Кокк, Лаур Кони, Мати Куклане, Алар Ланеман, Кристьян Моора, Сийм Похлак, Анти Пуламетс, Пауль Пуустусмаа, Рене Рийсенберг, Марко Саксинг, Рауль Сием, Рейн Суукаск, Майт Талу, Кен Вахер и Валмар Весте.

Конгресс EKRE соберется в воскресенье в 11:00 в концертном зале Йыхви по адресу Парги, 40.

Конгресс является высшим органом EKRE, который собирается раз в год.