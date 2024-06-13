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В Ласнамяэ велосипедист наехал на пешеходов и скрылся с места происшествия: один человек в больнице

rus.postimees.ee
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Велосипедист. Иллюстративное фото.
Велосипедист. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

В среду, 12 июня, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в результате которого травмы получили два пешехода.

Инцидент имел место около 14.00 на Нарвском шоссе, неподалеку от здания по адресу Вормси, 3.

Как сообщили в полиции, ехавший по тротуару велосипедист, личность которого пока не установлена, наехал на двух пешеходов - женщин 64 и 48 лет - и скрылся с места происшествия.

64-летняя женщина была доставлена в больницу, а второй женщине медицинская помощь была оказана на месте.

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