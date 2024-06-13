В среду, 12 июня, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в результате которого травмы получили два пешехода.
В Ласнамяэ велосипедист наехал на пешеходов и скрылся с места происшествия: один человек в больнице
Инцидент имел место около 14.00 на Нарвском шоссе, неподалеку от здания по адресу Вормси, 3.
Как сообщили в полиции, ехавший по тротуару велосипедист, личность которого пока не установлена, наехал на двух пешеходов - женщин 64 и 48 лет - и скрылся с места происшествия.
64-летняя женщина была доставлена в больницу, а второй женщине медицинская помощь была оказана на месте.