В Ласнамяэ велосипедист въехал в пешеходов и скрылся с места происшествия: один человек в больнице

Инцидент имел место около 14.00 на Нарвском шоссе, неподалеку от здания по адресу Вормси, 3.

Как сообщили в полиции, ехавший по тротуару велосипедист, личность которого пока не установлена, въехал в двух пешеходов - женщин 64 и 48 лет - и скрылся с места происшествия.