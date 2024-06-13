Обладателей электросамокатов ждут важные перемены

С 1 декабря этого года дорожное страхование будет распространяться на незарегистрированные транспортные средства, такие как электросамокаты и квадроциклы.

По словам председателя правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Марта Йессе, суммы ущерба в рамках дорожного страхования растут из года в год.

«Страховой случай с максимальной компенсацией часто означает аварию с очень серьезными последствиями для ее участников, когда пострадавшие получают тяжелейшие травмы и остаются нетрудоспособными навсегда. Речь идет о компенсации за потерю заработка и лечение пострадавшего в течении нескольких десятилетий за счет дорожного страхования. Учитывая рост стоимости жизни, было принято правильное решение увеличить максимальную компенсацию по дорожному страхованию с 5,6 до 6,45 миллиона евро», - сказал Йессе.

«Еще одним положительным моментом является положение закона о том, что страховые суммы будут повышаться каждые пять лет в соответствии с изменением потребительских цен и больше не будут меняться по решению Рийгикогу», - добавил Йессе.

Страховая сумма при личном ущербе, то есть возмещение расходов на лечение, увеличится с 5,6 до 6,45 миллиона евро в рамках одного страхового случая. Страховая сумма при материальном ущербе, то есть возмещение расходов на восстановление транспортного средства и прочего имущества, увеличится с 1,2 до 1,3 миллиона евро в рамках одного страхового случая.