В среду Рийгикогу утвердил поправки к Закону о дорожном страховании, согласно которым максимальный размер компенсации при дорожно-транспортном происшествии с 15 июля увеличивается до 6,45 миллиона евро.
Обладателей электросамокатов ждут важные перемены
С 1 декабря этого года дорожное страхование будет распространяться на незарегистрированные транспортные средства, такие как электросамокаты и квадроциклы.
По словам председателя правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Марта Йессе, суммы ущерба в рамках дорожного страхования растут из года в год.
«Страховой случай с максимальной компенсацией часто означает аварию с очень серьезными последствиями для ее участников, когда пострадавшие получают тяжелейшие травмы и остаются нетрудоспособными навсегда. Речь идет о компенсации за потерю заработка и лечение пострадавшего в течении нескольких десятилетий за счет дорожного страхования. Учитывая рост стоимости жизни, было принято правильное решение увеличить максимальную компенсацию по дорожному страхованию с 5,6 до 6,45 миллиона евро», - сказал Йессе.
«Еще одним положительным моментом является положение закона о том, что страховые суммы будут повышаться каждые пять лет в соответствии с изменением потребительских цен и больше не будут меняться по решению Рийгикогу», - добавил Йессе.
Страховая сумма при личном ущербе, то есть возмещение расходов на лечение, увеличится с 5,6 до 6,45 миллиона евро в рамках одного страхового случая. Страховая сумма при материальном ущербе, то есть возмещение расходов на восстановление транспортного средства и прочего имущества, увеличится с 1,2 до 1,3 миллиона евро в рамках одного страхового случая.
С 1 декабря требуется оформление обязательного дорожного страхования всех наземных транспортных средств, приводимых в движение исключительно двигателем и имеющих конструктивную скорость более 25 км/ч или конструктивную скорость более 14 км/ч и массу более 25 кг, независимо от того, зарегистрированы они или нет.
«Этот принцип окажет первоочередное влияние на более быстрые и тяжелые электросамокаты и квадроциклы. К сожалению, поскольку эти транспортные средства не занесены в регистр дорожного движения, нельзя узнать тарифы их страхования через онлайн-калькулятор фонда дорожного страхования – вместо этого нужно обратиться непосредственно к страховщику», - пояснил Йессе.
Йессе отметил, что закон также обязывает LKF иметь на своем сайте калькулятор сравнения расценок дорожного страхования, который до сих пор был добровольным элементом.
«Поскольку у страховых компаний разные структуры ценообразования, стоимость страхования одного транспортного средства разными страховыми компаниями может отличаться в несколько раз. Поэтому данное изменение имеет большой смысл с точки зрения потребителя – теперь он будет еще активнее сравнивать тарифы и выбирать наиболее разумные варианты перед заключением договора», - объяснил Йессе.
Сравнить тарифы обязательного дорожного страхования можно на сайте Эстонского фонда дорожного страхования: www.lkf.ee/kalkulaator. Требуется лишь ввести номер регистрационного знака транспортного средства.
Более подробный запрос придется сделать, только если транспортное средство не занесено в регистр дорожного движения, делающее запрос лицо не является владельцем или ответственным пользователем этого транспортного средства или оно используется интенсивнее обычного, с повышенным риском, например в качестве такси. Калькулятор показывает расценки девяти поставщиков услуг дорожного страхования: Balcia, BTA, ERGO, Gjensidige, If, Inges, PZU, Salva и Seesam. В калькуляторе нет сравнения цен LHV и Swedbank.
LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Эстонским бюро зеленой карты и принудительным страховщиком транспортных средств без договора дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Также LKF организует разрешение споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.