В среду, 12 июня, вечером в телепередаче Suur lotokolmapäev («Большая лото-среда») был разыгран джекпот Bingo loto. Сумма выигрыша составила 461 209 евро.
Житель Эстонии выиграл в лотерею почти полмиллиона евро
Как сообщили в пресс-службе Eesti Loto выигрышный билет был куплен в интернете.
В предыдущий раз джекпот Bingo loto был разыгран в конце марта, когда 305 881 евро достались жительнице Сааремаа, также купившей счастливый билет через интернет.
За первые четыре месяца этого года Eesti Loto выплатила государству 6,8 миллиона евро налога на азартные игры. За тот же период Eesti Loto выплатила 14,6 млн евро выигрышей, в том числе почти 2,5 млн евро выигрышей от быстрых лотерей и 3,2 млн евро выигрышей от электронных быстрых лотерей.