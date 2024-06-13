Житель Эстонии выиграл в лотерею почти полмиллиона евро

В предыдущий раз джекпот Bingo loto был разыгран в конце марта, когда 305 881 евро достались жительнице Сааремаа, также купившей счастливый билет через интернет.

За первые четыре месяца этого года Eesti Loto выплатила государству 6,8 миллиона евро налога на азартные игры. За тот же период Eesti Loto выплатила 14,6 млн евро выигрышей, в том числе почти 2,5 млн евро выигрышей от быстрых лотерей и 3,2 млн евро выигрышей от электронных быстрых лотерей.