Депутаты парламентов 19 стран призвали конфисковать 300 млрд евро активов России

Согласно совместному заявлению, лидеры стран «Большой семерки» - США, Италии, Японии, Канады, Франции, Германии и Великобритании - на своей следующей встрече должны решить, следует ли конфисковать российские активы на сумму около 300 миллиардов евро, которые западные страны заморозили с февраля 2022 года.

«Как председатели и члены комиссий по иностранным делам и по делам Европы наших национальных парламентов, мы призываем лидеров G7 рассмотреть все законные способы поддержки Украины, начиная от создания многосторонних или двусторонних кредитных фондов, обеспеченных прибылью от замороженных российских активов», - заявляют они.

Однако, по их словам, это должен быть только первый шаг. «Конечной целью должна стать полная конфискация всех российских активов и их передача Украине в соответствии с международным правом. Агрессивная война России уже нанесла ущерб инфраструктуре Украины на сумму около 500 миллиардов евро, и эта сумма растет с каждым днем», - заявили депутаты парламентов стран ЕС, утверждая, что Украина нуждается в иностранной помощи в размере не менее трех миллиардов евро ежемесячно только для того, чтобы предотвратить крах своей экономики.