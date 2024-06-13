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Эстония и еще 18 стран призвали конфисковать 300 млрд евро активов России (3)

BNS
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Рубли. Снимок иллюстративный.
Рубли. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Руководители и члены комиссий по иностранным делам и комиссий по делам Европы 19 государств и Европейского парламента выступили с совместным заявлением, в котором призывают государства G7 отказаться от половинчатых мер и конфисковать замороженные активы Центробанка России общей ценностью порядка 300 миллиардов евро.

Согласно совместному заявлению, руководители государств G7 – США, Италии, Японии, Канады, Франции, Германии и Соединенного Королевства – на следующей встрече скорее всего примут решение, арестовывать ли и как арестовывать эти российские активы на общую сумму в порядка 300 миллиардов евро, которые были заморожены западными государствами с февраля 2022 года.

«Как руководители комиссий по иностранным делам и комиссий по делам Европы наших парламентов, а также как члены парламентов мы призываем руководителей G7 рассмотреть все правовые средства для поддержки Украины, начиная с создания многосторонних или двусторонних инструментов по выдаче займов при поддержке случайных доходов с замороженных российских активов», – сообщают они.

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