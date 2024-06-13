Руководители и члены комиссий по иностранным делам и комиссий по делам Европы 19 государств и Европейского парламента выступили с совместным заявлением, в котором призывают государства G7 отказаться от половинчатых мер и конфисковать замороженные активы Центробанка России общей ценностью порядка 300 миллиардов евро.
Согласно совместному заявлению, руководители государств G7 – США, Италии, Японии, Канады, Франции, Германии и Соединенного Королевства – на следующей встрече скорее всего примут решение, арестовывать ли и как арестовывать эти российские активы на общую сумму в порядка 300 миллиардов евро, которые были заморожены западными государствами с февраля 2022 года.