Хотя численность населения в последние семь лет росла, демографический прогноз показал сокращение населения Эстонии к 2085 году.
«Прогноз показал, что в 2085 году в Эстонии будет жить около 1,2 миллиона людей. Численность населения сократиться по сравнению с текущим значением на 167 000 человек. Это больше всего населения Тартуского уезда», — сказала руководитель группы статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг.
Аналитик пояснила, что сокращение численности населения в основном обусловлено низкой рождаемостью и старением населения. «Последние годы рождаемость в нашей стране была низкой. С восстановления независимости естественный прирост был отрицательным, в целом более чем на 100 000 человек. Все это дает основание предполагать, что сокращение числа женщин половозрелого возраста продолжится и в будущем», — сказала она.
Это по большей степени является причиной также более медленного снижения численности населения в начале прогнозируемого периода и его некоторого ускорения в дальнейшем. По сравнению с нынешней демографической ситуацией согласно прогнозу к 2030 году население сократиться на 1,4%, к 2050 году — на 4,1%, а к 2085 году — на 12,1%.
Иммигрирует на 4000 человек больше, чем эмигрирует
По сравнению с предыдущими прогнозами сейчас прогнозируемая численность населения несколько выше. «Причиной этого прежде всего является то, что в последние пять лет иммиграция в Эстонию даже без военных беженцев значительно превышала эмиграцию», — объяснила Трасберг.
Если в прогнозе 2019 года предполагаемое сальдо миграции составляло 1500 человек в год, то согласно новому демографическому прогнозу каждый год будет иммигрировать на 4000 человек больше, чем эмигрировать.
Естественный прирост останется отрицательным
В прогнозе предполагается, что рождаемость хоть и восстановиться с текущего низкого уровня, однако все же останется значительно ниже уровня восстановления, т. е. на одну женщину в среднем будет рождаться менее двух детей. Рождаемость в новом прогнозе ниже, чем предполагалось в предыдущих прогнозах.
«Если за последние десять лет в среднем рождалось примерно 13 300 детей, то согласно новому прогнозу до 2050 года будет рождаться около 11 700 детей в год», — сказала аналитик.
На данный момент ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составляет 74,5 года, у женщин — 83,1 года. Эти показатели имеют тенденцию к росту: согласно прогнозу к 2085 году ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составит 85,3 года и у женщин — 90,9 года.
Доля людей трудоспособного возраста уменьшится
Низкая рождаемость, рост ожидаемой продолжительности жизни и иммиграция влияют на возрастной состав населения Эстонии. Трасберг пояснила, что сейчас люди младше 20 лет составляют 21,6% населения, люди трудоспособного возраста, т. е. в возрасте 20–64 лет, — 57,9%, а лица 65 лет и старше — 20,5%.
Согласно прогнозу, доля лиц трудоспособного возраста к 2050 году уменьшиться до 54,6%, а к концу прогнозируемого периода, т. е. к 2085 году, лица трудоспособного возраста будут составлять меньше половины населения, а именно 49,2%.
Всего составлено семь сценариев
Демографические прогнозы составляются согласно демографическим тенденциям. «Учитывается число детей, возраст рожениц, смертность в разных возрастных группах, возрастное распределение мигрантов и возможное изменение этих факторов со временем», — сказала аналитик.
Не стоит автоматически продлевать прогноз в соответствии с теми же тенденциями, поскольку будущее всегда непредсказуемо. Кроме того, в прогнозе не делается предположений касательно войны в Украине. «Даже при стабильном развитии ситуации всегда есть альтернативные возможности», — объяснила Трасберг причины составления разных сценариев демографического прогноза.
Важность оценки будущей численности населения
Руководитель отдела анализа и статистики Министерства социальных дел отметила, что изменения возрастного состава населения являются важными входными данными для формирования предлагаемых государством услуг.
«В обществе со стареющим населением очень важно отслеживать и оценивать демографические тенденции. Оценка будущих тенденций при составлении демографического прогноза основана на данных и тенденциях прошлого. Имеющиеся факторы посредством моделей вычисления дают нам границы, в пределах которых население вероятно будет меняться в ближайшем будущем», — отметила она.
Синисаар добавила, что прогнозы численности и структуры населения важны для понимания того, какие возможности или проблемы могут возникнуть у Эстонии как у государства. «Министерству социальных дел важно анализировать и планировать будущую потребность в услугах в разных областях», — подчеркнула она.
Прогноз населения был составлен при консультировании с эстонскими демографами Тийтом Таммару (Тартуский университет), Алланом Пууром (Таллиннский университет), Алис Таммур (Министерство социальных дел) и Эне-Маргит Тийт (Департамент статистики).
По уточненным данным на 1 января 2024 года в Эстонии проживали 1 374 687 человек. В последние годы численность населения Эстонии растет за счет иммигрантов из Украины.