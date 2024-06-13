Чт, 13.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Прогноз: к 2085 году численность населения Эстонии снизится до 1,2 млн человек

rus.postimees.ee
Copy
Певческий праздник.
Певческий праздник. Фото: Katiekk/Shutterstock

К 2085 году численность населения Эстонии снизится до 1,2 миллиона человек, говорится в демографическом прогнозе Департамента статистки на период с 2024 по 2085 год.

Численность населения снизиться по сравнению с текущим показателем ввиду низкой рождаемости и старения населения.

Согласно прогнозам, к 2085 году ожидаемая продолжительность жизни составит 85,3 года у мужчин и 90,9 года у женщин. Естественный прирост останется отрицательным.

По уточненным данным на 1 января 2024 года в Эстонии проживали 1 374 687 человек. В последние годы численность населения Эстонии растет за счет иммигрантов из Украины.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх