К 2085 году численность населения Эстонии снизится до 1,2 миллиона человек, говорится в демографическом прогнозе Департамента статистки на период с 2024 по 2085 год.
Прогноз: к 2085 году численность населения Эстонии снизится до 1,2 млн человек
Численность населения снизиться по сравнению с текущим показателем ввиду низкой рождаемости и старения населения.
Согласно прогнозам, к 2085 году ожидаемая продолжительность жизни составит 85,3 года у мужчин и 90,9 года у женщин. Естественный прирост останется отрицательным.
По уточненным данным на 1 января 2024 года в Эстонии проживали 1 374 687 человек. В последние годы численность населения Эстонии растет за счет иммигрантов из Украины.