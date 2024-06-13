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Легендарный Дюплантис завоевал очередное золото, но остался без вишенки на торте

rus.postimees.ee
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Арман Дюплантис.
Арман Дюплантис. Фото: ANDREAS SOLARO

На проходящем в Риме чемпионате Европы по легкой атлетике чемпионом стал шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис.

Он преодолел отметку 6.10, что стало рекордом этого чемпионата Европы. Трижды швед пытался побить и рекорд мира – 6.25, но в этот раз удача ему не улыбнулась.

Серебряная медаль в прыжках с шестом досталась Греции - Эммануил Каралис занял второе место с личным рекордом 5,87. Также были вручены и две бронзовые медали: Эрсу Сасме и немцу Олегу Церникелю, которые оба выиграли с результатом 5,82.

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