На проходящем в Риме чемпионате Европы по легкой атлетике чемпионом стал шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис.
Легендарный Дюплантис завоевал очередное золото, но остался без вишенки на торте
Он преодолел отметку 6.10, что стало рекордом этого чемпионата Европы. Трижды швед пытался побить и рекорд мира – 6.25, но в этот раз удача ему не улыбнулась.
Серебряная медаль в прыжках с шестом досталась Греции - Эммануил Каралис занял второе место с личным рекордом 5,87. Также были вручены и две бронзовые медали: Эрсу Сасме и немцу Олегу Церникелю, которые оба выиграли с результатом 5,82.