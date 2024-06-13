Чт, 13.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

На юге Эстонии по инициативе государства был взорван мост

rus.postimees.ee
Copy
Подготовительные работы на мосту Тусти.
Подготовительные работы на мосту Тусти. Фото: Elmo Riig

В Вильяндимаа в среду, 12 июня, был взорван мост Тусти, поскольку Транспортный департамент не счел необходимым его ремонтировать, пишет Rus.ERR.

Подобное обрушение моста с помощью взрывчатки было первым в Эстонии.

По оценке чиновников, это не самый дешевый и простой вариант, но такой подход помогает достичь максимального результата при минимальных затратах.

Пионерские подразделения Сил обороны и представители Транспортного департамента давно хотели провести совместные взрывные работы с целью обучения и приобретения опыта, но не могли найти подходящий мост.

Строительство нового моста Тусти уже ведется, оно должно завершиться через три месяца.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх