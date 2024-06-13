На юге Эстонии по инициативе государства был взорван мост

Подобное обрушение моста с помощью взрывчатки было первым в Эстонии.

По оценке чиновников, это не самый дешевый и простой вариант, но такой подход помогает достичь максимального результата при минимальных затратах.

Пионерские подразделения Сил обороны и представители Транспортного департамента давно хотели провести совместные взрывные работы с целью обучения и приобретения опыта, но не могли найти подходящий мост.

Строительство нового моста Тусти уже ведется, оно должно завершиться через три месяца.