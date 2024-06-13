В Вильяндимаа в среду, 12 июня, был взорван мост Тусти, поскольку Транспортный департамент не счел необходимым его ремонтировать, пишет Rus.ERR.
На юге Эстонии по инициативе государства был взорван мост
Подобное обрушение моста с помощью взрывчатки было первым в Эстонии.
По оценке чиновников, это не самый дешевый и простой вариант, но такой подход помогает достичь максимального результата при минимальных затратах.
Пионерские подразделения Сил обороны и представители Транспортного департамента давно хотели провести совместные взрывные работы с целью обучения и приобретения опыта, но не могли найти подходящий мост.
Строительство нового моста Тусти уже ведется, оно должно завершиться через три месяца.