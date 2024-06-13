Фонд Eesti Interneti SA (EIS) с прошлого года начал выставлять на рынок зарезервированные и односимвольные домены .ee. На недавно завершившемся аукционе домен e.ee был продан за рекордные 220 тысяч евро, что делает его самым дорогим государственным доменом, когда-либо запущенным EIS.
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Домен e.ee был продан за рекордную сумму
Фонд Eesti Interneti SA зарезервировал и заблокировал в 2011 году несколько доменов .ee, в том числе односимвольные веб-адреса, адреса с названиями мест в Эстонии и названиями других стран. Многие зарезервированные домены за 12 лет нашли новых владельцев, но домены, которые не были зарегистрированы за это время, теперь доступны каждому.