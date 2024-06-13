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Домен e.ee был продан за рекордную сумму

BNS
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Украинские беженцы в Эстонии смогут ходатайствовать о продлении временной защиты по интернету.
Украинские беженцы в Эстонии смогут ходатайствовать о продлении временной защиты по интернету. Фото: Elena Vasilchenko/Shutterstock

Фонд Eesti Interneti SA (EIS) с прошлого года начал выставлять на рынок зарезервированные и односимвольные домены .ee. На недавно завершившемся аукционе домен e.ee был продан за рекордные 220 тысяч евро, что делает его самым дорогим государственным доменом, когда-либо запущенным EIS.

Фонд Eesti Interneti SA зарезервировал и заблокировал в 2011 году несколько доменов .ee, в том числе односимвольные веб-адреса, адреса с названиями мест в Эстонии и названиями других стран. Многие зарезервированные домены за 12 лет нашли новых владельцев, но домены, которые не были зарегистрированы за это время, теперь доступны каждому.

Доходы от аукциона доменов, поступивших на рынок, будут использованы фондом для повышения эффективности и безопасности эстонского Интернета. Ожидается внедрение облачного сервиса, а также разработка и распространение сервисов DNSSEC и DANE, обеспечивающих безопасность. Кроме того, фонд ежегодно на доходы от аукциона поддерживает проекты, с помощью которых повышаются знания общества в области информационных технологий.

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