Домен e.ee был продан за рекордную сумму

Фонд Eesti Interneti SA зарезервировал и заблокировал в 2011 году несколько доменов .ee, в том числе односимвольные веб-адреса, адреса с названиями мест в Эстонии и названиями других стран. Многие зарезервированные домены за 12 лет нашли новых владельцев, но домены, которые не были зарегистрированы за это время, теперь доступны каждому.