Изобретатель из Славянска, придумавший для ВСУ дрон-носилки для транспортировки раненых: «Я хочу быть полезным, чтобы не было стыдно за себя»

Потому что, если человек требует эвакуации, с ним в любой момент может что-то произойти. Для электроносилок мы применяем короткий путь, они работают на частотах 2.4 герца, поэтому они выходят из зоны действия ФПВ диапазона (частоты, на которых работают дроны камикадзе). Кроме того, эти дроны мирного предназначения работают на нашей территории и могут попасть под влияние разве что нашего РЭБа.

В то же время, на эти средства можно устанавливать любую электронику, любое радиоуправление. Если термиты у нас используются под турель (установка для крепления пулеметов или малокалиберных автоматических пушек), то производители турелей ставят наше шасси, мы уже передавали для них.

Радиоуправление можно подбирать от целей, которые ставят перед собой военные.

– На видео я видел, что этот прибор вы испытывали на своих детях, которые также задействованы в этом проекте. Это ваш сын Елисей и дочь Есения. А также ваша супруга Оксана.

– Да, совершенно верно, фактически у нас семейный проект. Мы сами переселенцы, территориально находимся в городе Житомир. Местная община нас очень хорошо приняла, поэтому мы всей семьей считаем, что должны давать какую-то отдачу, пытаемся показать свою лояльность, приносить пользу.

В помощь отцу. Елисей также работает в мастерской, любит технику. Фото: Личный архив Дмитрия Мамонова

– Что заставило вас уехать из Славянска? Я знаю, что вы до последнего там держались.