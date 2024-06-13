Переселенец из Славянска Дмитрий Мамонов провел детство в России, много лет жил в Славянске Донецкой области, но с началом полномасштабного вторжения бежал от российских кассетных бомб в Житомир. Там Дмитрий открыл бизнес, который приносит пользу не только семейному бюджету Мамоновых, но и вносит свою маленькую и, как оказалось, довольно весомую лепту в будущую победу Украины.
Изобретатель из Славянска, придумавший для ВСУ дрон-носилки для транспортировки раненых: «Я хочу быть полезным, чтобы не было стыдно за себя»
Используя свои знания в инжиниринге и электронике, Дмитрий Мамонов изобрел дрон-электроносилки, благодаря которому выносить раненого с поля боя стало намного легче и безопаснее. В данный момент Дмитрий Мамонов ищет инвесторов из крупного бизнеса, чтобы закрыть все возможности ВСУ в подобных технологиях, а попутно дал интервью для ведущего программы «Украинская студия».
Выдержки из беседы:
– Дмитрий, как вам пришла идея этого дрона?
– Еще до этого изобретения я где-то около года занимался наземными беспилотными средствами с одной компанией, и я искал какие-то варианты, чтобы сделать эти дроны более доступными. В моем понимании доступность – это когда оно бюджетное и само по себе легко транспортируется. Я задался целью разработать изделие, которое будет легким, дешевым и сможет перевозить достаточное количество чего бы то ни было.
Таким образом я сделал электроносилки и впоследствии еще «Термит» для более крупных грузов. Он перевозит порядка 300 килограммов и рассчитан для работы на дальних расстояниях. Ну, например, перевозить боеприпасы, и много разного еще для тех, кто находится на боевом дежурстве. В том числе можно даже эвакуировать несколько человек.
А электроносилки, они рассчитаны более как индивидуальное средство, как я это называю. Они должны лежать в каждом окопе, и в случае ранения солдата они приводятся в рабочее состояние, и в сопровождении одного человека отправляются туда, где можно его передать медикам.
– Дмитрий, год назад мои коллеги из эстоноязычной редакции брали у вас интервью, и знаю, что за этот год у вас произошло много интересных событий. В частности, я слышал о том, что ваши дроны прошли все испытания и даже стали на вооружение в ВСУ.
– Да, практически. На самом деле, уже с июля прошлого года мы изготавливаем их малыми партиями и передаем военным. Кроме того, образно говоря, я нашел несколько инвесторов, которые по лицензии их производят. Среди таких инвесторов есть Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского». Они по бесплатной лицензии производят наши электроносилки, их усилия отметил даже президент Владимир Зеленский.
– Это говорит о том, что у проекта большое будущее, я так понимаю?
– Лично я хотел бы видеть так, но крупный бизнес, к сожалению, не заинтересован в этом. Надеюсь, что пока. «Термит» я передал по лицензии в одну компанию, которая их начала уже серийно производить. Это создавалось специально для этой компании. Они кодифицировали его по стандартам НАТО, и теперь в стадии подписания контракта с министерством обороны Украины.
– А как вы боретесь с влиянием российских систем радиоэлектронной борьбы, которых очень много на фронте?
– Смысл в том, что мы имеем логистическо-эвакуационное устройство. Конкретно, электроносилки должны использоваться в сопровождении человека. Это не потому что технически так ограничено, а потому что раненого нельзя эвакуировать без сопровождения хотя бы одного человека.
Потому что, если человек требует эвакуации, с ним в любой момент может что-то произойти. Для электроносилок мы применяем короткий путь, они работают на частотах 2.4 герца, поэтому они выходят из зоны действия ФПВ диапазона (частоты, на которых работают дроны камикадзе). Кроме того, эти дроны мирного предназначения работают на нашей территории и могут попасть под влияние разве что нашего РЭБа.
В то же время, на эти средства можно устанавливать любую электронику, любое радиоуправление. Если термиты у нас используются под турель (установка для крепления пулеметов или малокалиберных автоматических пушек), то производители турелей ставят наше шасси, мы уже передавали для них.
Радиоуправление можно подбирать от целей, которые ставят перед собой военные.
– На видео я видел, что этот прибор вы испытывали на своих детях, которые также задействованы в этом проекте. Это ваш сын Елисей и дочь Есения. А также ваша супруга Оксана.
– Да, совершенно верно, фактически у нас семейный проект. Мы сами переселенцы, территориально находимся в городе Житомир. Местная община нас очень хорошо приняла, поэтому мы всей семьей считаем, что должны давать какую-то отдачу, пытаемся показать свою лояльность, приносить пользу.
– Что заставило вас уехать из Славянска? Я знаю, что вы до последнего там держались.
– У меня была договоренность с женой, что только в случае явной опасности для семьи мы сразу же выезжаем. И в один из дней произошел обстрел кассетными боеприпасами нашей улицы. Эти боеприпасы разрывались в непосредственной близости от нашего домовладения. Поэтому было решено однозначно, что надо уезжать. Кроме того, у нас дети маленькие. Дочери на тот момент было 8 лет, сыну 13. Мы собрались и поехали в сторону Днепра, где связались со знакомыми, и через них нас пригласили в Житомир к незнакомым людям. Нам предоставили комфортную квартиру, и с того момента мы живем в Житомире, своим трудом всячески пытаемся оправдывать то отношение, которое к нам проявили люди.
– Вы не потеряли работу, какие-то средства к существованию? Ведь у вас большая семья.
– На момент начала полномасштабной агрессии я был предпринимателем, производил пилетное оборудование и катальные аттракционы, и в момент полномасштабной агрессии я потерял свою работу, а, приехав сюда, со скудными сбережениями, я буквально через три дня стал работать на одном предприятии, где я предложил изготавливать самоходное шасси. После я уже начал работать самостоятельно, когда понял, что этот проект не будет реализовываться этим предприятием.
– Вы коренной житель Славянска?
– Я родился и вырос в Славянске. До 2014 года я работал заместителем директора на Славянском заводе высоковольтных изоляторов. В 2014 году я потерял работу, потому что предприятие перестало функционировать. Частично это было связано с тем, что часть продукции предназначалась для реализации в России и Казахстане. Естественно, это стало невозможным и неуместным. Таким образом, я потерял работу, занялся предпринимательством.
– Были ли предпосылки к войне в обществе Славянска?
– Ну, понимаете, предпосылки, естественно, были. Ничего не происходит на ровном месте. Но я был тогда аполитичен и не обращал внимание на появление подобных вещей. 2014 год для меня стал неожиданностью, как и 2022 год.
– Как вам сейчас в такой роли инженера-изобретателя?
– Отлично себя чувствую. Понимаете, для меня, как для переселенца, важно заниматься важным делом. Потому что человек, который потерял свой кров, ему важно быть полезным, потому что жизнь-то продолжается, и человек должен понимать, что он не выброшен из жизни. Я считаю, что занимаюсь полезным делом, мои изделия востребованы и актуальны. Дети мои трудятся вместе со мной, и, главное, мы сами себя уважаем.
– Дмитрий, куда такие проекты могут дальше развиваться?
– Электроносилки я разрабатывал как изделие двойного назначения. Для МЧС, например, в медицинских учреждениях, при чрезвычайных ситуациях в мирной жизни. В то же время, «Термит», это, по факту, шасси. На него можно устанавливать боевые или хозяйственные модули. И его также можно применять как для военных целей, так и для гражданских, в коммунальной или агросфере.
– Какие отзывы приходят от военных о работе механизмов?
– Обратная связь есть, конечно. Электроносилок на передовую отправлено уже около 70 штук. По обратной связи я делаю вывод, что есть огромная потребность в средствах транспортировки грузов. К счастью или к сожалению, я говорю о том, что в большинстве случаев электроносилки используются не по назначению, как легкий транспортер для подразделений, которые заступают на боевое дежурство. Бойцы на нем подвозят себе все необходимое.
Полную версию беседы смотрите на видео.