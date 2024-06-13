Как заявили в Эстонском союзе торфодобывающих предприятий со ссылкой на проведенное исследование, государство десятилетиями необоснованно завышало показатели экологического воздействия торфяного сектора на климат, и около семи миллионов тонн сверхвыбросов углекислого газа было отражено в отчетах на основе неверных данных.
Союз: десятилетиями влияние торфяного сектора на климат необоснованно завышалось
Эстонский союз торфодобывающих предприятий заказал научные исследования, включающее химические анализы продукции нескольких компаний в трех независимых лабораториях.
После анализа данных выяснилось, что расчетные выбросы торфяного сектора в Эстонии были завышены на 28,5%. С 1991 года было задекларировано на 6,8 миллионов тонн CO2 больше, чем на самом деле, что было исправлено в отчете Министерства климата за 2024 год.
По словам председателя правления Эстонского союза торфодобывающих предприятий Юри Тийдермана, сектор годами обращал внимание министерства на аномалию, касающуюся расчета выбросов CO2 в связи с производством и использованием садового торфа.
То же подтверждает и свежее исследование Эстонского университета естественных наук, согласно которому, независимо от модели учета выбросов, торфяные продукты после использования снова возвращаются в недра земли, где они на очень длительный срок увеличивают запасы углерода в почве. Согласно исследованию, около 30% углерода, содержащегося в торфе, никогда не превращается в атмосферные выбросы. Таким образом, углерод не может одновременно быть связанным в твердом виде в почве и находиться в атмосфере.
По мнению производителей, было бы целесообразно учитывать в качестве выбросов Эстонии только выбросы, исходящие от производственных площадей, которые, согласно отчету Министерства климата, в 2022 году составили 163 тысячи тонн CO2-эквивалента. Эстонский университет естественных наук установил, что фактические выбросы составляют 120 тысяч тонн, что на четверть меньше. «Это составляет 0,7% от общего объема выбросов Эстонии, а не 10%, как иногда утверждается», - сказал Тийдерманн.
По мнению Эстонского союза торфодобывающих предприятий, ограничение деятельности сектора на основе ложных и неполных данных, о чем сейчас говорит Министерство климата, нанесло бы ежегодный ущерб экономике Эстонии в десятки миллионов евро без всякого рационального обоснования. Исследования, которые государству следовало провести, окупились бы за несколько лет и помогли улучшить внешнеторговый баланс, а также еще больше снизить климатическое воздействие сектора.
По мнению производителей, в отчетности было бы целесообразно отразить только выбросы, исходящие из производственных участков, которые согласно отчету Министерства климата, составили в 2022 году 163 тысячи тонн CO2-эквивалента. Тийдерман считает, что и это число, скорее всего, завышено, если учитывать аналогичные исследования, уже проведенные в Латвии.
«Если учесть предположительно более точные данные выбросов и площадь, которую в настоящее время используют производители торфа, на долю сектора в Эстонии можно было бы отнести всего около 100 тысяч тонн выбросов CO2, что составляет 0,7% от общих выбросов Эстонии. Не 10%, как иногда утверждают», - сказал Тийдерман.
Тийдерман также считает, что с помощью исследований и внедрения новых технологий достижение климатической нейтральности к 2050 году возможно, однако корректные исходные данные имеют огромное значение.
«Трудно переоценить важность садового торфа для обеспечения продовольственной безопасности и растениеводства в Эстонии. Этот сектор предоставляет стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие места в сельских районах, способствует экспорту и обеспечивает налоговые поступления. Надеюсь, что теперь государство будет больше прислушиваться к сектору», - добавил Тийдерманн.
Исследование было проведено Тартуским университетом, Эстонским центром экологических исследований (EKUK) и Центром знаний о сельской жизни.