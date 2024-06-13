Союз: десятилетиями влияние торфяного сектора на климат необоснованно завышалось

По мнению Эстонского союза торфодобывающих предприятий, ограничение деятельности сектора на основе ложных и неполных данных, о чем сейчас говорит Министерство климата, нанесло бы ежегодный ущерб экономике Эстонии в десятки миллионов евро без всякого рационального обоснования. Исследования, которые государству следовало провести, окупились бы за несколько лет и помогли улучшить внешнеторговый баланс, а также еще больше снизить климатическое воздействие сектора.

По мнению производителей, в отчетности было бы целесообразно отразить только выбросы, исходящие из производственных участков, которые согласно отчету Министерства климата, составили в 2022 году 163 тысячи тонн CO2-эквивалента. Тийдерман считает, что и это число, скорее всего, завышено, если учитывать аналогичные исследования, уже проведенные в Латвии.

«Если учесть предположительно более точные данные выбросов и площадь, которую в настоящее время используют производители торфа, на долю сектора в Эстонии можно было бы отнести всего около 100 тысяч тонн выбросов CO2, что составляет 0,7% от общих выбросов Эстонии. Не 10%, как иногда утверждают», - сказал Тийдерман.

Тийдерман также считает, что с помощью исследований и внедрения новых технологий достижение климатической нейтральности к 2050 году возможно, однако корректные исходные данные имеют огромное значение.

«Трудно переоценить важность садового торфа для обеспечения продовольственной безопасности и растениеводства в Эстонии. Этот сектор предоставляет стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие места в сельских районах, способствует экспорту и обеспечивает налоговые поступления. Надеюсь, что теперь государство будет больше прислушиваться к сектору», - добавил Тийдерманн.

Исследование было проведено Тартуским университетом, Эстонским центром экологических исследований (EKUK) и Центром знаний о сельской жизни.