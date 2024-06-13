В предыдущие годы тех, кто заявлял о бессмысленности проекта Rail Balticа (RB), называли сумасшедшими или вовсе врагами народа. Но теперь Госконтроли трех стран Балтии выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что строительство RB стало в четыре раза дороже, чем предполагалось изначально, проекту грозит дефицит бюджета до 19 миллиардов евро и вообще его реализация сильно отстает от графика.
Колонка Postimees ⟩ Тьма в конце тоннеля
Перевод: Ольга Лебедева
Что отвечает RB Estonia? Звучат обвинения: Госконтроль не проявил интереса к деятельности по существу, его данные и справочная база стоимости строительства устарели, и что Госконтроль в своем отчете концентрируется исключительно на затратах проекта и не отражает прямую и социально-экономическую пользу для общества в целом.
Переведем для читателя на понятный: действительно, железная дорога может и не приносить прибыли, но она настолько полезна людям, что косвенно компенсирует потери.
В прошлую пятницу эмерит-профессор Тартуского университета Эне-Маргит Тийт опубликовала в Postimees мнение о RB, в котором автор на основании имеющихся данных подсчитала, как социально-экономическая выгода может соотноситься со стоимостью железной дороги, и пришла к выводу, что стоимость каждого часа, выигранного благодаря высокоскоростной железной дороги, для пассажира составляет сто евро. Поскольку очевидно, что никто не захочет покупать такой дорогой билет, мы должны совместно оплачивать эту социально-экономическую выгоду как налогоплательщики.
Вернемся к началу истории. Госконтроль сделал то, что и должен был сделать - посмотрел цифры. Ситуация выглядит плохо. Postimees придерживается позиции, что нельзя игнорировать проблемы, на которые указал Государственный контроль. Необходимо пересмотреть весь проект и дать исчерпывающие ответы на следующие три вопроса: 1. Сколько может стоить строительство Rail Baltica, исходя из имеющихся знаний? 2. Какую сумму выделит Евросоюз и сколько денег мы должны найти сами в нынешней сложной экономической ситуации? 3. Сколько будет стоить содержание Rail Balticа - каковы убытки и кто их возместит?
Мы еще находимся на том этапе, когда не поздно решить, что мы не строим RB, а вместо этого реновируем имеющуюся железнодорожную сеть. Тот факт, что миллионы евро уже потрачены на планирование и строительство железной дороги, не означает, что мы должны продолжать платить миллиарды евро, если проект окажется экономически безнадежным. У налогоплательщиков крошечной Эстонии нет столько денег и политики не должны сомневаться в случае необходимости остановить строительство железной дороги.
На проделанной работе не будет полностью поставлен крест, маршрут железной дороги и созданные объекты могут подождать лучшего будущего. Но это не решение, которое правительство Эстонии должно принять в одиночку. Так же, как сотрудничали Госконтроли стран Балтии, должны сотрудничать правительства стран Балтии. Будет глупо, если мы откажемся, а латыши и литовцы все-таки достроят эту железную дорогу.