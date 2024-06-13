Колонка Postimees Тьма в конце тоннеля

Перевод: Ольга Лебедева

Что отвечает RB Estonia? Звучат обвинения: Госконтроль не проявил интереса к деятельности по существу, его данные и справочная база стоимости строительства устарели, и что Госконтроль в своем отчете концентрируется исключительно на затратах проекта и не отражает прямую и социально-экономическую пользу для общества в целом.

Переведем для читателя на понятный: действительно, железная дорога может и не приносить прибыли, но она настолько полезна людям, что косвенно компенсирует потери.

В прошлую пятницу эмерит-профессор Тартуского университета Эне-Маргит Тийт опубликовала в Postimees мнение о RB, в котором автор на основании имеющихся данных подсчитала, как социально-экономическая выгода может соотноситься со стоимостью железной дороги, и пришла к выводу, что стоимость каждого часа, выигранного благодаря высокоскоростной железной дороги, для пассажира составляет сто евро. Поскольку очевидно, что никто не захочет покупать такой дорогой билет, мы должны совместно оплачивать эту социально-экономическую выгоду как налогоплательщики.