Нарва ожидает от министра здравоохранения гарантий для местных больниц

Об этом сообщила пресс-служба правления Нарвской больницы. В среду мэр Нарвы Яан Тоотс, председатель совета больницы Алексей Евграфов и член правления больницы доктор Юллар Ланно встретились с министром здравоохранения Рийной Сиккут, чтобы обсудить трудности, связанные с изменениями в больничной сети.

«При централизации медицинских компетенций в двух крупных центрах мы должны быть крайне осторожны с точки зрения региональной политики, чтобы избежать потери высококачественной медицинской помощи вблизи города», - отметил председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов.

«Если врачи со специальными навыками потеряют возможность работать в своем регионе, они переедут в другие места, а общество потеряет чувство защищенности», - подчеркнул он.

Мэр Нарвы Яан Тоотс обратил внимание на опасность предстоящих государственных закупок региональных служб скорой помощи крупным государственным частным консорциумом. «Известная на данный момент информация о конкурсе ставит под вопрос выживание службы скорой помощи в третьем по величине городе Эстонии - Нарве, поскольку концентрация службы может привести к перемещению бригад скорой помощи», - пояснил Яан Тоотс.

«Жители Нарвы должны быть уверены, что скорая помощь быстро приедет по их вызову и доставит пациента в местную больницу по соседству, а не в незнакомое медицинское учреждение за десятки километров», - добавил он.