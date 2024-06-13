Предлагаемый государством государственный план развития больничной сети должен отказаться от централизации медицинских услуг в Таллинне и Тарту, чтобы сильные уездные больницы могли сохранить свою способность помогать людям - заявили в среду руководители города и больницы Нарвы на встрече с министром здравоохранения Рийной Сиккут.
Нарва ожидает от министра здравоохранения гарантий для местных больниц
Об этом сообщила пресс-служба правления Нарвской больницы. В среду мэр Нарвы Яан Тоотс, председатель совета больницы Алексей Евграфов и член правления больницы доктор Юллар Ланно встретились с министром здравоохранения Рийной Сиккут, чтобы обсудить трудности, связанные с изменениями в больничной сети.
«При централизации медицинских компетенций в двух крупных центрах мы должны быть крайне осторожны с точки зрения региональной политики, чтобы избежать потери высококачественной медицинской помощи вблизи города», - отметил председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов.
«Если врачи со специальными навыками потеряют возможность работать в своем регионе, они переедут в другие места, а общество потеряет чувство защищенности», - подчеркнул он.
Мэр Нарвы Яан Тоотс обратил внимание на опасность предстоящих государственных закупок региональных служб скорой помощи крупным государственным частным консорциумом. «Известная на данный момент информация о конкурсе ставит под вопрос выживание службы скорой помощи в третьем по величине городе Эстонии - Нарве, поскольку концентрация службы может привести к перемещению бригад скорой помощи», - пояснил Яан Тоотс.
«Жители Нарвы должны быть уверены, что скорая помощь быстро приедет по их вызову и доставит пациента в местную больницу по соседству, а не в незнакомое медицинское учреждение за десятки километров», - добавил он.
Член правления Нарвской больницы, доктор Юллар Ланно представил концепцию медицинского городка, который будет построен в радиусе 30 километров от больницы и будет предлагать комплексные клинические, профилактические, реабилитационные услуги, а также услуги скорой помощи.
Благодаря строительству медицинского городка предотвращается риск того, что в ближайшие годы 15 000 жителей Нарвы потеряют доступ к первичной медицинской помощи в связи с уходом на пенсию большого числа семейных врачей.
«У меня сложилось впечатление, что министр Рийна Сиккут согласилась с тем, что Нарвская больница обладает достаточными возможностями для оказания услуг семейных врачей и может создать условия для семейных врачей с частной практикой под своей крышей», - сказал доктор Юллар Ланно.
В этом году будет модернизировано большинство областей эстонского здравоохранения: скорая помощь, первичная помощь, больничная сеть, электронное здравоохранение и система здравоохранения в целом. Будет разработана модель интеграции социальных услуг и здравоохранения. Сохранение лечения в больницах общего профиля позволит избежать перегрузки как региональных, так и центральных больниц.