Эстонский рынок электромобилей оживает: наибольшим спросом пользуется именно эта марка

Согласно статистике Департамента транспорта, на начало текущего года в Эстонии зарегистрирован в общей сложности 5991 электромобиль, что составляет около одного процента от всех зарегистрированных транспортных средств в стране.

От общего числа проданных в Эстонии в прошлом году новых автомобилей полностью электрических составили 6%, что значительно меньше, чем в большинстве соседних стран. Например, в Латвии этот показатель составляет 9%, в Швеции – 40%, а в Норвегии – целых 82%.

По оценке Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), спрос на электромобили в Эстонии до сих пор был значительно ниже, чем в среднем по Европе, где ежемесячно на их долю приходится 13–15% от общего объема продаж транспортных средств.

В первые четыре месяца текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдался рост на 11,8%. Однако для дальнейшего роста необходимо увеличение числа электромобилей среднего и нижнего ценового диапазона как на первичном, так и на вторичном рынках.

Руководитель подразделения лизинга LHV Эрки Линк отметил, что если раньше электромобили были выбором преимущественно более состоятельных людей, то сейчас их доступность может поспособствовать росту популярности электрического транспорта в Эстонии.

«В нашей повседневной работе мы видим, что если раньше электромобили приобретали в основном клиенты с высоким уровнем доходов, то теперь подобный вариант рассматривают все больше людей. Если в прошлом году средняя цена электромобилей, приобретенных при поддержке нашего финансирования, составила 49 000 евро, то на сегодняшний день уже можно найти гораздо более доступные варианты как новых, так и подержанных машин. Важно поддерживать людей в принятии подобных решений, поэтому недавно мы сделали условия финансирования более выгодными», – сказал Линк.

Наиболее популярными электромобилями среди частных клиентов LHV в прошлом году были Tesla Model 3, Nissan Leaf, Audi E-tron, BMW i3 и Porsche Taycan. По данным AMTEL, в первые четыре месяца этого года самыми популярными марками электроавтомобилей были Tesla, Audi, Toyota и Hyundai.