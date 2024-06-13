Россия морила голодом мирное население Украины во время 85-дневной блокады Мариуполя в 2022 году. Согласно юридическому анализу, направленному в Международный уголовный суд, в общей сложности 22 тысячи человек погибли в результате возможного военного преступления.
Исследование: во время блокады Мариуполя Россия заморила голодом около 22 тысяч человек
Юристы компании Global Rights Compliance, специализирующейся на международном гуманитарном праве, в сотрудничестве с органами власти Украины передали в Международный уголовный суд материалы, доказывающие, что Россия убила в общей сложности 22 тысячи человек во время блокады и оккупации города Мариуполя, сообщает The Guardian.
Целью анализа было установить, применяли ли российские военные и их командование преднамеренную стратегию голодомора при блокаде города, что могло бы квалифицироваться как военное преступление.
Юристы установили, что российская атака была разделена на четыре этапа. Во время блокады города Россия намеренно оставила мирное население без воды, газа и электричества - в то время, когда температура воздуха неоднократно опускалась ниже минус десяти градусов.
«Мы наблюдали четыре этапа российской атаки: сначала были нанесены удары по гражданской инфраструктуре, что привело к отключению электроэнергии, отопления и водоснабжения. Затем людям не позволили эвакуироваться. Кроме того, были созданы препятствия для доставки гуманитарной помощи», - заявила партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок.
«На третьем этапе оставшаяся критически важная инфраструктура вновь подверглась нападению, а мирное население подвергалось террору через бомбардировки пунктов распределения помощи и воды. На заключительном, четвертом этапе, Россия применяла стратегические атаки, чтобы полностью разрушить или захватить все оставшиеся объекты инфраструктуры», - добавила Мердок.
В ходе нападения на город было разрушено или серьезно повреждено около 90 процентов всех медицинских учреждений и жилых домов города.
По мнению Катрионы Мердок, ответственность за эти действия лежит на кремлевской цепочке власти, включая главу режима Владимира Путина. «Владимир Путин виновен, - заявила она. - Также несут ответственность и высокопоставленные представители российского военного руководства».
До начала полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 450 тысяч человек.
По словам юристов, изначально они не были уверены, как можно будет составить досье, обобщающее военные преступления, совершенные в Мариуполе, поскольку город все еще находится под российской оккупацией, а режим сделал невозможным сбор каких-либо доказательств.
Для составления досье был разработан специальный алгоритм, в ходе которого на карте отмечаются конкретные места, разрушенные в результате российских атак, и осуществляет их мониторинг с использованием спутниковых снимков.
Международный уголовный суд может рассматривать информацию, полученную от третьих сторон, но не обязан основывать на этой информации свои решения. Голодомор и преднамеренное игнорирование потребностей гражданского населения могут быть квалифицированы как военные преступления, однако признается, что это область, которая еще не полностью изучена в международном праве и обвиняемые не всегда подлежат судебному преследованию.