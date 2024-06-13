Исследование: во время блокады Мариуполя Россия заморила голодом около 22 тысяч человек

Юристы компании Global Rights Compliance, специализирующейся на международном гуманитарном праве, в сотрудничестве с органами власти Украины передали в Международный уголовный суд материалы, доказывающие, что Россия убила в общей сложности 22 тысячи человек во время блокады и оккупации города Мариуполя, сообщает The Guardian.

Целью анализа было установить, применяли ли российские военные и их командование преднамеренную стратегию голодомора при блокаде города, что могло бы квалифицироваться как военное преступление.

Юристы установили, что российская атака была разделена на четыре этапа. Во время блокады города Россия намеренно оставила мирное население без воды, газа и электричества - в то время, когда температура воздуха неоднократно опускалась ниже минус десяти градусов.

«Мы наблюдали четыре этапа российской атаки: сначала были нанесены удары по гражданской инфраструктуре, что привело к отключению электроэнергии, отопления и водоснабжения. Затем людям не позволили эвакуироваться. Кроме того, были созданы препятствия для доставки гуманитарной помощи», - заявила партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок.

«На третьем этапе оставшаяся критически важная инфраструктура вновь подверглась нападению, а мирное население подвергалось террору через бомбардировки пунктов распределения помощи и воды. На заключительном, четвертом этапе, Россия применяла стратегические атаки, чтобы полностью разрушить или захватить все оставшиеся объекты инфраструктуры», - добавила Мердок.