Наведение порядка в государственных финансах, которое, по мнению министра образования Кристины Каллас («Ээсти 200»), является важнейшей задачей правительства, в настоящее время затруднено тем, что неизвестно, продолжит ли Кая Каллас (Партия реформ) свою работу на посту премьер-министра или отправится в Брюссель, передает ERR.
Кристина Каллас: в правительстве есть неопределенность, уедет премьер-министр в Европу или нет
«У нас много неопределенности в этом правительстве - сменится премьер-министр или нет. Мы все ждем того, что произойдет на следующей неделе на неофициальном саммите Европейского союза», - сказала Каллас в передаче Esimene stuudio и добавила, что она ждет не ухода Каи Каллас, а ясности, поскольку нынешняя неопределенность плохо сказывается на работе правительства.
По словам Каллас, в правительстве есть две партии, которые готовы навести порядок в госфинансах: «Нам необходимо убедить в этом и социал-демократов».
В связи со сложившейся ситуацией обсуждается все, в том числе отмена ликвидации налогового горба, добавила Каллас.