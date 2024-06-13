Кристина Каллас: в правительстве есть неопределенность, уедет премьер-министр в Европу или нет

«У нас много неопределенности в этом правительстве - сменится премьер-министр или нет. Мы все ждем того, что произойдет на следующей неделе на неофициальном саммите Европейского союза», - сказала Каллас в передаче Esimene stuudio и добавила, что она ждет не ухода Каи Каллас, а ясности, поскольку нынешняя неопределенность плохо сказывается на работе правительства.