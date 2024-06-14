«Главная проблема в школьной программе»: как приучить молодежь к чтению?

- Игорь Калакаускас: Если говорить о школьниках, то с книгами я их редко вижу. Собственно говоря, где вы видели людей с книгами в большом количестве?

- А. Т.: В метро 20 лет назад...

- И. К.: Да. Я действительно не знаю, что с этим нужно делать, потому что я как учитель и человек понимаю, что читать нужно. Это необходимо для интеллектуального развития, но как убедить в этом молодежь, я, честно говоря, не очень понимаю.

- А. Т.: Вот, кстати, как вы считаете, почему необходимо? То есть всегда были аргументы, что это развивает речь письменную и устную, это развивает воображение. Сейчас есть какие-то другие носители информации. Они не заменяют?

- И. М.: На мой взгляд, нет. Потому что, опять же, сравнивая своих двух детей, я вижу, что если человек читает, у него зрительная память формирует навык письма. Это то, что называется врожденной грамотностью. Человек автоматически пишет грамотно. Если человек не читает, у него этот момент восприятия зрительного информации и правильного написания испаряется. Поэтому бывает корова через «а» и всякие другие ситуации.

Плюс это действительно очень хорошо формирует речь и, мне кажется, еще формирует правильное изложение мыслей. То есть нет, в голове каши, оно как-то упорядочивает это, но при условии, если литература хорошая.