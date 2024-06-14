Современные дети и подростки не хотят читать. Нужно ли приучать к чтению и как?

Равнодушие подростков к книгам - это общемировая тенденция. Для поколений 40+ уже очевидно, что молодые сегодня отличаются от них на порядок больше, чем отличались разные поколения еще пятьдесят лет назад.

Такая пропасть естественна: у современных молодых людей совсем другие предпочтения во всем, что касается восприятия информации, общения друг с другом и с окружающими, а также другие развлечения.

Специалисты называют одной из причин отсутствия интереса к чтению диджитализацию. Сегодня есть масса новых каналов получения информации, в сравнении с которыми считывание черно-белого печатного текста с бумаги или даже с экрана электронной читалки - крайне скучное и утомительное занятие.

Сегодня в студии передачи «На кухне» разговор пойдет о том, стоит ли детей приучать к чтению или этот способ восприятия информации устарел? Как еще можно развивать грамотную речь, воображение и нужно ли в условиях технологий помнить, как пишется то или иное слово?

Если родители все-таки считают, что читать книги полезно, то какие сюжеты интересны нынешним подросткам и могут ли книги конкурировать с видео на ютюбе? Смотрите передачу в прямом эфире в 10-00!