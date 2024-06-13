Иньяцио Кассис. Фото: Getty Images

Как рассказал в начале недели министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, его страна сосредоточилась на том, чтобы найти такие вопросы, которые повторяются фактически во всех существующих мирных планах, и вынести на рассмотрение первого саммита именно их - чтобы построить «доверие между стейкхолдерами» и иметь возможность впоследствии перейти ко «второму шагу».

Под ним, судя по всему, в Швейцарии подразумевают непосредственное вовлечение в мирный процесс России.

«Не может быть мирного процесса без России. Мы должны сказать это очень четко. Поэтому вопрос не в том, будет ли Россия в процессе, а когда она будет в процессе», - сказал Кассис на пресс-конференции в понедельник.

Идея швейцарской стороны, судя по всему, состоит в том, чтобы инкорпорировать в путь к достижению мира в Украине другие мирные планы, и таким образом привлечь Россию к участию в следующем мирном саммите.

Что на выходе?

Такой подход к идеологии саммита и к формату его итогового решения вызывает беспокойство у ряда украинских комментаторов.

Издание «Европейская правда», ознакомившись с проектом коммюнике саммита, констатировало: «"Мирный план Зеленского" перестал быть безальтернативным или даже ключевым документом для урегулирования войны».