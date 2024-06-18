- К сожалению, в Эстонии - нет, в основном мы работаем за границей, в странах Африки и Азии, Ближнего Востока. Сейчас мы пытаемся открывать новые направления в Европе, охранять всевозможных лиц, яхты, потому что существует пиратская угроза даже в Средиземном море, в Аденском заливе, у побережья Сомали, где мы очень много работали и продолжаем работать сейчас.

Работа с партнерами в Азии. Фото: Личный архив Клишевич

- Как вы познакомились, где вас свела судьба?

Анна: - В Кайтселийте, можно сказать, и познакомились. Мне была интересна эта организация, я хотела туда вступить и заниматься там военным делом. Алекс на тот период времени был там уже с 2010 года. Ему было мало армии, и на выходных он еще и в Кайтселийте мог поучаствовать. Были учения, и мы там познакомились. Я думаю, что мы не единственный пример.

- Анна, расскажите о вашем армейском опыте, насколько легко вам было интегрироваться в военное сообщество?

- Это был бесценный опыт. Можно сказать, это был поворотный момент в моей жизни, разделивший ее на до и после. В начале мне пришлось туговато, поскольку я была из тех людей, которые больше бегали за автобусом, чем занимались спортом. Потом пришлось подтянуться физически. Но внутри системы все настолько хорошо было интегрировано, что не возникало проблем, что у тебя нет времени на тренировку. На самом деле, ничего страшного нет, я могу порекомендовать идти служить всем, вот как, например, делают в Израиле.

Где-то на Ближнем Востоке. Фото: Личный архив Клишевич

- Алекс, а вы не скучаете по службе в морской пехоте?

- Конечно, в море тянет всегда. На самом деле, это нечто большее, это часть жизни. И с поступлением в эстонский морской флот вся моя жизнь переосмыслилась и изменилась, я как будто вышел оттуда другим человеком. У меня была впечатляющая служба, и мне до сих пор нравится заниматься этим делом. Потому что, как говорят, бывших морпехов не бывает, и я остаюсь им до сих пор.

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