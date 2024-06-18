С весны 2022 года волна западных инструкторов, желающих обучить украинцев воевать, превратилась в настоящее цунами. Ведь усилий только лишь учебных центров ВСУ оказалось явно недостаточно для того, чтобы обучить и держать в военном тонусе миллионы людей с оружием. Естественно, большая часть западных инструкторов в Украине - это представители армии США, Великобритании, Польши, Германии и Франции - как крупнейших стран-членов Альянса. Но и Эстония в этом смысле также не отстает. В нашей стране украинские бойцы получают бесценный опыт владения оружием западного образца. Есть и самостоятельные инструкторы, которые делятся своими знаниями с бойцами ВСУ.
Военный инструктор и морской пехотинец из Эстонии Алекс Клишевич, обучавший солдат ВСУ: «В 2022 году украинцам не хватало знаний буквально во всем, но теперь они могут делиться опытом со странами НАТО»
Один из таких инструкторов, бывший морской пехотинец ВМС Эстонии Алекс Клишевич, согласился дать эксклюзивное интервью для «Украинской студии» на портале Rus.Postimees. Но к нам в студию Алекс пришел не один, а с женой Анной, которая является военнослужащей и инструктором по тактической медицине в Кайтселийте, и тоже помогает своему супругу обучать украинцев сопротивляться российской агрессии. И обоим инструкторам есть чем поделиться, поскольку оба имеют большой опыт в армейской службе.
- Алекс, расскажите о тренингах в Украине. Каким образом получилось, что бывший морпех из Эстонии обучает военному ремеслу украинских бойцов?
- Все это началось со старта полномасштабных действий. И когда потребовалась помощь, мы поехали. Сначала мы отправляли в Украину разные грузы, которые были необходимы бойцам, была такая волонтерская деятельность. Нас пригласили, и мы стали организовывать там разные тренинги. В основном они касались медицины, стрельбы, владения оружием, патрулей, блокпостов, разминирования. Но волонтерская деятельность началась задолго до этого, на самом деле, с 2014 года. Мы помогали реабилитации украинских военных в Эстонии в наших реабилитационных центрах.
- Каких непосредственных знаний не хватало украинским бойцам, когда вы приступили к работе инструктором в 2022 году?
- На момент, когда я приехал, летом 2022-го, не хватало практически всех знаний. Солдаты очень мало стреляли, им не выдавали оружие, были такие, которые ничего на знали о минно-подрывном деле, у многих абсолютно отсутствовало понимание оказания первой помощи согласно стандартам. На блокпостах мы проводили обучение, как досматривать автотранспорт, чтобы находиться в этот момент в безопасности.
- Да, на блокпостах было много ошибок допущено, насколько мне известно.
- Да, конечно, было очень много ошибок. Один из случаев в Египте был, когда на блокпост подъехали боевики организации «Братья мусульмане» и расстреляли семерых египетских военных, просто проехав мимо на автомобиле.
- А в чем часто ошибаются военные и гражданские, в том числе, когда возникают конфликты на блокпостах?
- Это - рутина, когда солдаты устают, перестают выполнять обязательные требования, начинают вести себя на блокпостах более разболтанно, могут поставить винтовку, пойти посидеть, засыпают на ночных дежурствах.
- А как себя вести гражданским людям, чтобы избежать конфликтных ситуаций?
- Прежде всего, разговаривать уважительно, не делать много резких движений, не бегать, не суетиться, потому что нервная обстановка может и у военных вызвать нервозность, и они начнут реагировать как-то не так, могут возникнуть подозрения. Необходимо предъявлять документы по требованию, как положено, согласно распорядку этого пропускного пункта, этого блокпоста.
- Анна, я знаю, что вы сопровождали супруга в Украине во время этих тренингов. Вот, например, для сравнения. Что вы видите сейчас, сильно ли изменилась украинская армия за эти годы?
- (Анна Клишевич) Если сравнить с 2014 годом, и с тем, что мы видим в 2022 году, изменения очень существенные. Кроме того, мои братья воюют, поэтому у меня есть информация из первых рук. Эта война - полный кошмар, но, с другой стороны, она дала толчок к развитию армии. Были пересмотрены практически все протоколы, документы, по которым украинская армия работала раньше.
Что касается тренировок, что касается питания, которое было у ВСУ в прошлые годы, это уровень, который во многом уже не уступает странам НАТО. Во многом даже лучше выглядит. Форму свою приобрели. В этом же направлении пытается работать территориальная оборона, которая пытается выглядеть хорошо. Они используют отличительные знаки, чтобы все было корректно, и чтобы воспринимали их серьезно. Они пытаются найти лучших инструкторов, тренеров, и уровень уже гораздо выше.
- А как вы там оказались?
- (Алекс Клишевич) Не могу разглашать, кто именно, но да, военное командование нас пригласило.
- В 2014 году некоторые подразделения по личной инициативе приглашали инструкторов из стран НАТО.
- Да, так и есть, многие мои коллеги работали в таком же направлении. Многие мои знакомые помогали мне медицинским снаряжением. Мои друзья из польских сил ССО (силы специальных операций) помогали нам, мы брали у них медицинское снаряжение и везли его в Украину.
- Что вы возили в качестве волонтеров?
- (Анна Клишевич) В основном это была форма, прежде всего, потому что она тогда очень быстро изнашивалась, ситуация была плохая, все одевались, как могли. Ну а в основном да, везли форму, бронежилеты, очень много медицины. Сейчас уже такого дефицита нет, наладили свои каналы поставок, наладили производство внутри Украины. Некоторые образцы достаточно неплохого качества.
- А насколько легко украинцы воспринимают эти знания, которые вы пытаетесь им передать? Ведь все-таки многие из тех людей, которых вы обучали, уже довольно взрослые люди.
- (Алекс Клишевич) В общем, неплохо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Не хочу сказать, что у меня какой-то талант к передаче знаний, но, тем не менее, люди достаточно быстро и легко все понимают, если с ними хорошо разговаривать, объяснять им, все показывать на схемах. Они все схватывают на лету. И когда я служил в эстонской армии, мы обучали украинских солдат, которые также достаточно быстро все понимали.
- А где лучше обучать украинцев - за границей, где процесс обучения можно организовать спокойнее, без воздушных тревог, или в самой Украине?
- (Алекс Клишевич) На самом деле, мне в Украине было проще. В Украине люди понимают необходимость в обучении. Они даже преступают какие-то барьеры, чтобы это только было. Например, на границе нас пропускали без всяких остановок, мы проезжали очень легко.
Мы не стояли в очередях, не было проблем с документами, хотя в то же время там были километровые очереди. Проезжая блокпосты, нас никто не останавливал, даже когда мы ездили ближе к линии фронта, что иногда кажется вообще невозможным технически. У нас были шифры, сопровождающие. Когда я ехал один в машине, меня остановили полицейские, которые проверили меня и пожелали счастливого пути.
- Каких знаний украинцам не хватало больше всего, когда вы приехали их обучать?
- (Алекс Клишевич) В данном случае не хватало практически всего. Вот мы и сделали такой специальный курс, который включал в себя медицину, потому что некоторые не совсем правильно понимают разные стандарты в тактической медицине (вид военной медицины для оказания первой помощи раненому на поле боя).
Второй курс - владение оружием, потому что у многих остались еще старые, советские модели обращения с оружием. Иногда им просто мало дают стрелять. Также мы обучали патрулированию территории: это и автопатруль, и пеший патруль. Кроме этого, мы моделировали ситуации на блокпостах, как обнаружить противотанковые или противопехотные мины, самодельные взрывные устройства.
- Многие военные в Украине жалуются, что очень мало времени на обучение выделяется в учебных центрах министерства обороны. Как вы считаете, сколько необходимо времени, чтобы хорошо обучить гражданского человека?
- Это очень индивидуальный подход. Возможно, я дам неправильный ответ, но к этому невозможно быть готовым. Да, вы имеете много знаний, но понадобятся они вам в нужный момент, или нет, очень сложно сказать. Да, конечно, два месяца - это очень немного, учитывая, что простая срочная служба у нас в Эстонии идет одиннадцать месяцев, и я считаю, что эти солдаты еще не готовы к войне, хотя они очень неплохо готовятся у нас в армии. Нужно быть солдатом.
- Хорошо, тогда сузим вопрос: вот вы, Анна, инструктор по тактической медицине. Сколько необходимо времени, чтобы среднестатистического человека обучить знаниям и навыкам боевой медицины?
- (Анна Клишевич) Если мы говорим об обычном солдате, а не подготовке для медицинского персонала, то, в принципе, мы можем за неделю или две обучить, когда человек будет иметь необходимые знания, в случае чего, когда он будет знать, что у него должно быть с собой, как применить. Мы демонстрируем все способы на случай, если не будет жгута. Кроме прочего, мы сами собирали информацию у медиков о том, какие наиболее распространенные травмы могут быть на войне. И мы давали рекомендации, чтобы каждый солдат мог применить эти способы.
- А вот интересно, как вы реагируете на все эти видео с фронтов, когда российские солдаты, оказывается, все еще пользуются советскими жгутами Эсмарха.
- (Анна Клишевич) Моя первая реакция на это была, словно я смотрю какое-то немое кино. Но, я так понимаю, что они используют эти средства по причине того, что просто нет ничего лучше.
- Алекс, а каким опытом Украина уже может поделиться с теми же странами НАТО? Ведь все-таки война идет уже десяток лет, и какой-то опыт, так или иначе, у украинцев есть.
- Опыта очень много, в самых разных направлениях. Я был сапером в эстонской армии, и ребята из украинской армии мне присылают разные новые виды мин, мины-ловушки, самодельные взрывные устройства, которые они применяют. И в этом направлении для меня и для моих коллег очень много нового, чего ранее мы не видели. С чем мы ранее не сталкивались. Конечно, в разных направлениях, в пехотной тактике, в медицине, во всем этом есть очень большой опыт, украинцам есть чем поделиться.
- А лично для вас что стало неожиданностью в этой войне?
- Само начало было весьма неожиданным. Для меня было удивительным, когда во время первого вторжения в Украину многие российские солдаты имели всего по четыре магазина при себе. (Магазин - емкость для размещения патронов в определенном порядке с механизмом их поочередной подачи для стрельбы в автомате Калашникова или других видах автоматического оружия - прим. ред.). Кроме того, почему-то они прихватили с собой парадную форму. Я не представляю, кто в трезвом уме и памяти может кого-то штурмовать с четырьмя магазинами.
- Эстонские политики говорят о возвращении такого явления как гражданская оборона. Как вы считаете, это необходимо в принципе, и как это должно выглядеть?
- (Алекс Клишевич) Если быть кратким, то по факту у нас уже есть гражданская оборона. В школах проводят уроки Riigikaitse, где детям объясняют, что такое государственная оборона, я сам участвовал в одном из таких проектов, где мы делали летние лагеря, вывозили детей, они тоже были в форме, ели из котелка, их обучали тактике в игровой форме. Кроме того, у нас есть Кайтселийт. Разве это не гражданская организация? Там находятся гражданские люди, добровольцы, которые по факту не являются военными.
- Может быть, политики считают, что этого недостаточно.
- (Анна Клишевич) С тех пор, когда в Украине началась полномасштабная война, Кайтселийт стал весьма популярным, и люди уже сами стали записываться в его ряды, понимая, что может возникнуть такая надобность - защищать родину. Многие ожидают уже довольно длительное время, потому что организация все-таки серьезная и, как ни крути, официальная, они проверяют людей, их бэкграунд, все это происходит на высоком уровне. Сейчас Кайтселийт работает с армией, сотрудничает с НАТО, поэтому возможность научиться чему-то и быть готовым есть у каждого жителя Эстонии.
- Алекс, знаю, что вы открыли охранное агентство. Востребованы ли подобные услуги в среде богатых людей Эстонии, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину?
- (Алекс Клишевич) К сожалению, в Эстонии нет, в основном мы работаем за границей, в странах Африки и Азии, Ближнего Востока. Сейчас мы пытаемся открывать новые направления в Европе, охранять всевозможных лиц, охраняем яхты, потому что существует пиратская угроза даже в Средиземном море, в Аденском заливе, у побережья Сомали, где мы очень много работали и продолжаем там работать сейчас.
- Как вы познакомились, где вас свела судьба?
- (Анна Клишевич) В Кайтселийте, можно сказать, и познакомились. Мне была интересна эта организация, я хотела туда вступить и тоже заниматься там военным делом. Алекс на тот период времени был там уже с 2010 года, как военный был, и в то же время был членом Кайтселийта. Ему было мало армии, и на выходных он еще и в Кайтселийте мог поучаствовать. Были учения, и мы там познакомились. Я думаю, что мы не единственный пример.
- Анна, расскажите о вашем армейском опыте, насколько легко вам было интегрироваться в военное сообщество?
- Это был бесценный опыт. Можно сказать, это был поворотный момент в моей жизни, разделивший ее на «до» и «после». В начале мне пришлось туговато, поскольку я была из тех людей, которые больше бегали за автобусом, чем занимались спортом до армии. Потом пришлось подтянуться физически. Но внутри системы все настолько хорошо было интегрировано, что не возникало проблем, что у тебя где-то нет времени на тренировку. На самом деле, ничего страшного нет, я могу порекомендовать идти служить всем, вот как, например, делают в Израиле.
- Алекс, а вы не скучаете по службе в морской пехоте?
- Конечно, в море тянет всегда. На самом деле, это нечто большее, как часть жизни. И с поступлением в эстонский морской флот вся моя жизнь переосмыслилась и поменялась, я как будто вышел оттуда другим человеком. У меня была впечатляющая служба, и мне до сих пор нравится заниматься этим делом. Потому что, как говорят, бывших морпехов не бывает, и остаюсь им до сих пор.
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