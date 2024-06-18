Военный инструктор и морской пехотинец из Эстонии Алекс Клишевич, обучавший солдат ВСУ: «В 2022 году украинцам не хватало знаний буквально во всем, но теперь они могут делиться опытом со странами НАТО»

- (Алекс Клишевич) К сожалению, в Эстонии нет, в основном мы работаем за границей, в странах Африки и Азии, Ближнего Востока. Сейчас мы пытаемся открывать новые направления в Европе, охранять всевозможных лиц, охраняем яхты, потому что существует пиратская угроза даже в Средиземном море, в Аденском заливе, у побережья Сомали, где мы очень много работали и продолжаем там работать сейчас.

Работа с партнерами в Азии. Фото: Личный архив Клишевичей

- Как вы познакомились, где вас свела судьба?

- (Анна Клишевич) В Кайтселийте, можно сказать, и познакомились. Мне была интересна эта организация, я хотела туда вступить и тоже заниматься там военным делом. Алекс на тот период времени был там уже с 2010 года, как военный был, и в то же время был членом Кайтселийта. Ему было мало армии, и на выходных он еще и в Кайтселийте мог поучаствовать. Были учения, и мы там познакомились. Я думаю, что мы не единственный пример.

- Анна, расскажите о вашем армейском опыте, насколько легко вам было интегрироваться в военное сообщество?

- Это был бесценный опыт. Можно сказать, это был поворотный момент в моей жизни, разделивший ее на «до» и «после». В начале мне пришлось туговато, поскольку я была из тех людей, которые больше бегали за автобусом, чем занимались спортом до армии. Потом пришлось подтянуться физически. Но внутри системы все настолько хорошо было интегрировано, что не возникало проблем, что у тебя где-то нет времени на тренировку. На самом деле, ничего страшного нет, я могу порекомендовать идти служить всем, вот как, например, делают в Израиле.

Где-то на Ближнем Востоке. Фото: Личный архив Клишевичей

- Алекс, а вы не скучаете по службе в морской пехоте?

- Конечно, в море тянет всегда. На самом деле, это нечто большее, как часть жизни. И с поступлением в эстонский морской флот вся моя жизнь переосмыслилась и поменялась, я как будто вышел оттуда другим человеком. У меня была впечатляющая служба, и мне до сих пор нравится заниматься этим делом. Потому что, как говорят, бывших морпехов не бывает, и остаюсь им до сих пор.

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