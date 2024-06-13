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Эстонский производитель деревянных изделий составил план сокращений

rus.postimees.ee
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Производство. Иллюстративный снимок.
Производство. Иллюстративный снимок. Фото: Tairo Lutter

Производитель деревянных декоративных изделий AS Preab уведомил Кассу страхования от безработицы о намерении сократить 17 человек. Генеральный директор компании Раун Миккор, однако, пояснил, что необходимость этого шага еще под вопросом, пишет dv.ee.

«Сейчас нельзя сказать, что дела у нас идут плохо. Просто в следующем году начнется новый период, и в этом отношении мы пока осторожны. Мы полагаем, что, скорее всего, запланированный нами шаг осуществлять не придется», – отметил он.

Читайте подробнее на dv.ee.

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