Производитель деревянных декоративных изделий AS Preab уведомил Кассу страхования от безработицы о намерении сократить 17 человек. Генеральный директор компании Раун Миккор, однако, пояснил, что необходимость этого шага еще под вопросом, пишет dv.ee.
Эстонский производитель деревянных изделий составил план сокращений
«Сейчас нельзя сказать, что дела у нас идут плохо. Просто в следующем году начнется новый период, и в этом отношении мы пока осторожны. Мы полагаем, что, скорее всего, запланированный нами шаг осуществлять не придется», – отметил он.
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