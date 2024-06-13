Из EKRE вышли почти 200 человек

Если еще 5 июня ERR сообщал, что в EKRE числится 9766 человек то, по данным Коммерческого регистра, по состоянию на 9:00 четверга, 13 июня, в EKRE состоит 9567 членов.

Напомним, что во вторник правление Консервативной народной партии (EKRE) на продолжавшемся много часов заседании исключило из партии Хенна Пыллуааса, Яака Валге и Сильвера Куузика.

Ранее поступило сообщение об исключении главы отделения Пярнумаа и члена правления EKRE Хелле Куллеркупп и главы отделения Сааремаа Даниэля Мереяэра.

В воскресенье в Йыхви пройдет съезд EKRE, где наряду с Мартином Хельме должен был баллотироваться в председатели Куузик, которому выразили поддержку Пыллуаас и Валге.

В пресс-релизе EKRE говорилось, что Куузик, Валге и Пыллуаас исключены в соответствии с пунктом устава партии, касающимся причинения серьезного ущерба репутации партии.

Куллеркупп исключена из-за предполагаемого нарушения финансовой дисциплины партии.

В тот же вечер только что получивший мандат на недавних выборах в Европейский парламент Яак Мадисон объявил в соцсетях, что покидает Консервативную народную партию Эстонии (EKRE). В среду его примеру последовали многие другие члены EKRE.

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, продолжавшееся допоздна заседание правления было самым тяжелым заседанием в его жизни.

«Безусловно, это скверно выглядит для общественности, когда за неделю до съезда ряд членов правления вынуждают покинуть партию, но все остальные варианты были бы еще хуже. Мы не хотели, чтобы внутренние ссоры продолжали бесконечно тлеть и раскалывать партию изнутри. После долгих обсуждений правление решило, что наши пути должны разойтись», - сказал Хельме.