Министры иностранных дел восьми стран, включая Эстонию, просят Европейскую комиссию ввести запрет на перемещение дипломатов РФ по территории Евросоюза, чтобы помешать деятельности «российских агентов».
Эстония с союзниками требует ограничить передвижение дипломатов России по Европе
«Мы считаем, что ЕС должен строго ограничить передвижение представителей российских дипломатических миссий и членов их семей только территорией государства аккредитации», - цитирует 13 июня Politico письмо, которое главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Нидерландов, Чехии, Румынии и Дании направили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.
«Эта мера существенно сузит оперативное пространство для российских агентов», - уверены авторы обращения к главе евродипломатии, который по данным того же издания вскоре может уступить свой пост премьеру Эстонии Кае Каллас.
Дискуссия об ограничении перемещения лиц с дипломатическими паспортами России идет уже несколько месяцев. Еще в начале года СМИ сообщали, что этот запрет лоббирует Чехия, которая предложила включить новую ограничительную меру в список санкций.
Неделю назад глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью газете Financial Times напомнил об идее ограничить возможности российских дипломатов в перемещениях по странам ЕС. Липавский указывал на то, что, несмотря на высылку из ЕС российских шпионов, которые годами прикрывались дипломатическим статусом, в соседней с Чехией Австрии в статусе дипломатов аккредитованы сотни россиян. Из Вены они могут попасть в любую точку Европы.
Сейчас россияне, имеющие дипломатические паспорта, могут перемещаться без национальных виз по 24 странам Евросоюза, а также Швейцарии, Норвегии и Исландии.
По данным Politico скептически на предложение Эстонии и семи стран ЕС, ограничить перемещения дипломатов РФ, смотрят власти Австрии, Германии, Франции и Италии.
О том, что Австрия для российских шпионов является оазисом в центре ЕС, Rus.Postimees еще в 2023 году рассказывал директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Университета Вены в Австрии Антон Шеховцов.
В мае Институт изучения войны США (ISW) сообщил, что западные чиновники предупреждают о намерении спецслужб РФ увеличить количество диверсий и других гибридных операций против стран НАТО.
В начале июня стало известно, что правительства стран Запада обсуждают возможные ответы на усиливающуюся российскую кампанию диверсий в Европе. О том, как именно Европа может ответить Москве на ее подрывную деятельность, ранее Postimees рассказал старший аналитик финского Центра передового опыта по гибридным угрозам Хенрик Пракс.
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