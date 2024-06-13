Из-за нехватки специалистов очереди к психиатрам в детской больнице становятся все длиннее

Шесть месяцев спустя больница так и не смогла найти нового врача. «Ситуация с оказанием психиатрической помощи детям и молодым людям сложная, мы пытаемся найти лучшие решения, но требуется время и более широкое обсуждение», - признала заведующая психиатрической клиникой Кайре Аадамсоо.

Если в прошлом году в Таллиннскую детскую больницу направляли в основном детей младшего возраста, а подростков в основном лечила PERH, то теперь все пациенты в возрасте до 18 лет в столице проходят лечение в психиатрическом центре Таллиннской детской больницы. Но и там ситуация не лучше.