В начале этого года завершил работу последний амбулаторный детский и подростковый психиатр психиатрической клиники Северо-Эстонской региональной больницы (PERH). Вместе с ним в частное учреждение ушла и медсестра психического здоровья.
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Из-за нехватки специалистов очереди к психиатрам в детской больнице становятся все длиннее
Шесть месяцев спустя больница так и не смогла найти нового врача. «Ситуация с оказанием психиатрической помощи детям и молодым людям сложная, мы пытаемся найти лучшие решения, но требуется время и более широкое обсуждение», - признала заведующая психиатрической клиникой Кайре Аадамсоо.