Памятник Константину Пятсу вновь подвергся акту вандализма
В парке Таммсааре 83-летний мужчина испачкал красной аэрозольной краской памятник президенту Константину Пятсу.
Полиция начала производство по факту нарушения общественного порядка. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Памятник Константину Пятсу и ранее подвергался актам вандализма. А именно, в августе прошлого года на его обратной стороне кто-то написал слово «позор» на эстонском, английском и русском языках.
Памятник Пятсу был открыт в октябре прошлого года за театром «Эстония».